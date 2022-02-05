عربي-دولي

واشنطن: على الصين أن تحث روسيا على الحل الدبلوماسي في أوكرانيا

Lebanon 24
05-02-2022 | 02:30
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صرح مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية بأن واشنطن تعتقد أنه من الضروري أن يحث الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين على الحل الدبلوماسي في أوكرانيا.

وقال المسؤول للصحفيين، تعليقا على لقاء الرئيسين الروسي والصيني في بكين، إن "هذا اللقاء يجب أن يمثل فرصة للصين لتحث روسيا على الدبلوماسية وخفض التصعيد في أوكرانيا. وهذا هو بالذات ما يتوقعه المجتمع الدولي من الدول المسؤولة".

وتعليقا على البيان المشترك للرئيسين بوتين وشي، قال المسؤول الأمريكي إنه "دليل على التوجه للتقارب بين البلدين، الذي يتمسكان به منذ فترة".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل في زيارة للصين، حيث حضر مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين وعقد أول لقاء شخصي مع الرئيس شي جين بينغ منذ 3 سنوات.

وصدر عن لقاء القمة الروسية الصينية إعلان مشترك، يؤيد بعض النقاط الأساسية الواردة في المقترحات الروسية حول الأمن الأوروبي التي قدمتها موسكو لواشنطن والناتو مؤخرا، وخاصة عدم توسع الناتو.

وفي ما يخص أوكرانيا، أكدت موسكو مرارا أنها ليست طرفا في النزاع المستمر في دونباس، ونفت وجود أي خطط لها لشن "هجوم" على أوكرانيا.
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