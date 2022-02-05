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برلماني بريطاني محافظ يدعو جونسون للاستقالة

Lebanon 24
05-02-2022 | 05:00
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دعا نيك جيب عضو البرلمان المحافظ، ووزير المدارس السابق في بريطانيا، رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى الاستقالة في مقال رأي نشرته صحيفة تليغراف يوم الجمعة.
وقال جيب إن ناخبيه، "غاضبون من الكيل بمكيالين"، الذي كشفت عنه تقارير الحفلات التي أقيمت في مقر رئيس الوزراء بداوننغ ستريت.
ووجد تقرير صادر عن كبير موظفي الخدمة المدنية سو غراي أن حفلات أقيمت في مكاتب جونسون ومقر إقامته في وقت سريان قواعد إغلاق كوفيد-19، وفقا لرويترز.
وقال جيب في إشارة إلى هذا التقرير إن إبلاغ جونسون مجلس العموم بعدم إقامة حفلات "غير دقيق".
وأضاف في المقال "لاستعادة الثقة علينا تغيير رئيس الوزراء".
 
 
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