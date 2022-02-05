الأزمة الأوكرانية.. هل الكرملين مستعد لما قد يصيبه؟

يبدو أن موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاه الغرب خلال أزمة أوكرانيا الأخيرة، يشكل تحديًا غير عادي، حتى بالنسبة اليه.بحسب صحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأميركية، "على مدى السنوات العديدة الماضية، أعاد بوتين هيكلة اقتصاد بلاده لغرض محدد هو مقاومة الضغوط المالية الغربية. وقد خفضت روسيا بشكل كبير من استخدامها للدولار، وبالتالي من نفوذ واشنطن. كما قامت بتخزين احتياطات هائلة من العملات، وقلصت ميزانياتها، للحفاظ على اقتصادها وخدماتها الحكومية في حالة عزلة. وأعادت توجيه التجارة وسعت إلى استبدال الواردات الغربية. قال ألكسندر جابيف، الزميل البارز في مركز كارنيجي في موسكو، إن المسؤولين الاقتصاديين الروس "فخورون جدًا، ولديهم أسباب وجيهة لذلك، للعمل الذي قاموا به لجعل الاقتصاد الروسي أكثر حصانة من العقوبات". يأتي هذا التحول، من بين أكثر الأمثلة دراماتيكية لما يُعرف باسم "منع العقوبات" في كل أنحاء العالم، بعد أقل من ثماني سنوات من العقوبات الغربية على ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في عام 2014 التي أغرقت روسيا في اضطرابات اقتصادية وسياسية. قد تساعد الدفاعات الاقتصادية الروسية المعززة في تفسير سبب استعداد بوتين الآن لتوغل عسكري آخر في أوكرانيا على الرغم من التكلفة الدائمة لتحركه في شبه جزيرة القرم. ومع ذلك، فإن تغييراته توفر فقط حماية ضد العقوبات، وليست درعًا لا يمكن اختراقه. من شبه المؤكد أن الإجراءات الأكثر قسوة قيد الدراسة في واشنطن ستخترق ، مما قد يتسبب في أضرار مدمرة - على الرغم من الإضرار بالاقتصادات الغربية في هذه العملية".قلعة روسياوتابعت الصحيفة، "أهم التحصينات الاقتصادية لموسكو هي مخزون مصرفها المركزي من العملات الأجنبية. تحتفظ جميع الدول بالعملة الأجنبية لتغطية التجارة والديون. يمتلك معظمهم الدولار الأميركي، بسبب استقراره وقبوله الواسع. عادة ما تقوم البلدان التي تعتمد على صادرات الطاقة بتخزين المزيد من أجل سد تقلبات الأسعار. منذ عام 2015، وسعت روسيا، من خلال تحويل عائدات النفط والغاز، احتياطاتها من العملات إلى 631 مليار دولار، أي ما يعادل ثلث الاقتصاد الروسي بأكمله،وهو رابع أكبر احتياطي من هذا النوع في العالم، ومن بين أكبر احتياطات أي دولة بترولية. كتب آدم توز، المؤرخ الاقتصادي بجامعة كولومبيا: "هذا ما يمنح بوتين حريته في المناورة الاستراتيجية". يمكن لموسكو استخدام هذه الاحتياطيات للحفاظ على دعم الروبل في حالة حدوث موجة أخرى من العقوبات، ويمكنها أيضًا استخدامها لتغطية الميزانيات العمومية للحكومة والشركات. وأبقى بوتين، من خلال تقليص النفقات، الديون الإجمالية عند أقل من ثلثي احتياطاته من العملات. كتب توز: "هذا التوازن المالي القوي يعني أن روسيا تحت حكم بوتين لن تواجه أبدًا نوع الأزمة المالية والسياسية الشاملة التي هزت الدولة في عام 1998". بشكل حاسم، يمثل الدولار الذي كان مهيمنًا في يوم من الأيام 16 في المائة فقط من احتياطات العملة الروسية، والتي استبدلتها موسكو باليورو والرنمينبي الصيني والذهب. إنها إحدى الخطوات العديدة نحو ما يسمى بـ "إزالة الدولرة"، مما يقلل من قدرة واشنطن على استخدام سيطرتها على المعاملات القائمة على الدولار لخنق الاقتصاد الروسي. كما أعادت روسيا هيكلة ديون الشركات في البلاد لتكون بالروبل بدلاً من الدولار، على سبيل المثال. في الوقت نفسه، حولت روسيا بعض التجارة إلى آسيا. وبعد عام 2014، عندما فرضت روسيا قيودًا تجارية على الجبن الأوروبي ردًا على العقوبات، استبدلت موسكو الواردات المفقودة ببدائل محلية. لقد تعلم بوتين أيضًا كيفية الحفاظ على ولاء النخبة السياسية والتجارية المهمة للغاية في روسيا (التي تبقيه في السلطة بالطريقة التي يُبقي بها الناخبون القادة الديمقراطيين في السلطة) حتى في ظل العقوبات".الإعتماد على الطاقةوبحسب الصحيفة، "يُناقش اعتماد روسيا الاقتصادي الكبير على صادرات النفط والغاز أحيانًا على أنه نقطة ضعف قد يستغلها الغرب. لكن، إذا كان هذا صحيحًا على الإطلاق، كما يقول بعض المحللين، يمكن القول إن التحصينات الاقتصادية الروسية تعكس التأثير، مما يجعلها نقطة نفوذ روسي. وقالت إيما أشفورد، التي تدرس قضايا الأمن الأوروبي في مجموعة أبحاث المجلس الأطلسي: "أوروبا لم تحل مسألة اعتمادها على الغاز الروسي". تعني الميزانية الوطنية المشددة لروسيا أن الكرملين يمكنه تغطية النفقات طالما بيع النفط بما لا يقل عن 44 دولارًا للبرميل، وفقًا للتقديرات الدولية. سعر السوق الحالي هو ضعف هذا السعر، مما يسمح لموسكو بالحفاظ على الخدمات الحكومية والميزانيات العسكرية قيد التشغيل حتى في ظل انخفاض حاد. وقدرت آشفورد أن احتياطيات العملة الروسية يمكن أن تحل محل خسارة صادرات الطاقة إلى أوروبا "لعدة سنوات". في غضون ذلك، قد تدوم مخزونات الطاقة في أوروبا بضعة أشهر فقط. والولايات المتحدة، بصفتها مستهلك الطاقة الرائد في العالم، معرضة بشدة للصدمات في أسواق النفط والغاز أيضًا. تعد روسيا أيضًا مُصدرًا عالميًا رائدًا للنحاس والألمنيوم والسلع الأخرى التي تعتمد عليها الصناعات العالمية - ناهيك عن القمح. قد تعتقد موسكو أن العالم يحتاج إليها أكثر مما هي بحاجة إليه".لا زال ضعيفاًوأضافت الصحيفة، "لكن بوتين ربما لم يتوقع أقسى الإجراءات التي تجري مناقشتها الآن. قال إدوارد فيشمان، أحد كبار مسؤولي سياسة العقوبات في إدارة أوباما: "إن العقوبات المطروحة على الطاولة في الوقت الحالي، وبالتحديد عقوبات الحظر الكامل على المصارف الروسية الكبرى، حجمها يفوق بأضعاف تلك التي تم تصورها في عام 2014". في ظل هذه القيود، حتى مع احتياطات العملة الروسية ، كتب جورج بيركس، المحلل في Bespoke Investment Group، وهي شركة استثمارية، هذا الأسبوع أن "إنفاق تلك الاحتياطات فعليًا لدعم الروبل والحفاظ على مستويات المعيشة الروسية يصبح أمرًا صعبًا". إن تهديد الرئيس بايدن بمنع المصارف الروسية من المعاملات القائمة على الدولار تمامًا، إذا تم تنفيذه، سيحد من قدرة المصارف على القيام بأعمال تجارية في الخارج على الإطلاق. كتب بيركس، "سوف يفشل المستوردون في الدفع لمورديهم. لن يحصل المصدرون على عائدات جديدة. كما وأن تلبية المستويات العادية للطلب على المواد الغذائية الأساسية سيصبح مستحيلاً"، مقارناً التأثير على المدنيين الروس بتأثير حملة القصف في زمن الحرب. قال فيشمان: "لا يوجد شيء يمكن لروسيا أن تفعله لحماية نفسها من ذلك"."وتابعت الصحيفة، " بشكل منفصل، يبدو أن تهديد واشنطن بمنع صادرات التكنولوجيا الفائقة قد فاجأ بوتين، كما قال غابوييف، المحلل المقيم في موسكو. ستحد هذه الخطوة من قدرة روسيا على إنتاج معدات صناعية أو عسكرية متطورة. قد يمنع أيضًا الروس من شراء الهواتف الذكية أو الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية المماثلة، اعتمادًا على كيفية تنفيذها. ومن المتوقع أن يثير بوتين القضية في محادثات يوم الجمعة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ. لكن لا يُعتقد بعد أن الصناعات الصينية عالية التقنية كافية لتحل محل المكونات الأميركية".حساب أم ثقة زائدة؟وبحسب الصحيفة، " يواجه صانعو السياسة الغربيون لغزًا: هل يواصل بوتين المضي قدمًا، على الرغم من التهديدات الغربية التي تكشف ضعف درعه الاقتصادي، لأنه يعتبر أن التكاليف تستحق تحملها أو لأنه يعتقد أن تهديدات الغرب فارغة؟ قال فيشمان، مسؤول العقوبات السابق: "لا أعتقد أن تهديدات العقوبات لدينا تتمتع بصدقية كبيرة بسبب سجلنا الحافل". لن يكون لمثل هذه الإجراءات الصارمة، على اقتصاد كبير ومتكامل عالميًا مثل الاقتصاد الروسي، مثيل في الواقع. من المرجح أن تلحق الصدمات الأوسع نطاقا ضررا بالدول الغربية، التي تتعامل حكوماتها بالفعل مع الضغوط الاقتصادية. لكن هناك مؤشرات على أن الكرملين يستعد للأسوأ. في الأسبوع الماضي، توقف المصرف المركزي الروسي عن استخدام عائدات النفط الزائدة لشراء الدولارات بالكامل. أثار فيشمان أمرًا آخر، يتعلق بالاحتمال: قد لا يدرك السيد بوتين مدى تعرضه للخطر، مما يزيد من خطر إغراق أوروبا في كل من الحرب والصراع الاقتصادي الذي يهدف إلى إحباطها. وقال: "من المحتمل أنهم مفرطون في الثقة"، مضيفًا أن الدائرة المقربة من بوتين ربما تخبره فقط بما يريد سماعه. وختم: "لا أعتقد أن الكرملين مستعد لما قد يصيبه"."