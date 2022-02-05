بهذه الطريقة يمكن للولايات المتحدة ردع إيران

للمرة الثالثة خلال أسبوعين، هاجم الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن يوم الاثنين الإمارات العربية المتحدة بصواريخ باليستية، وجاء ذلك توازياً مع زيارة الرئيس الإسرائيلي الأول إلى هذه الدولة الخليجية.

وبحسب صحيفة "ديفانس نيوز" الأميركية، "تبنت جماعة موالية لإيران الإستهداف الذي تعرضت له العراق هذا الأسبوع بثلاث طائرات مسيرة. تشكل هذه الضربات مجتمعة تصعيدًا كبيرًا في حملة إيران الوقحة بشكل متزايد لمهاجمة الولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط. يحتاج الرئيس الأميركي جو بايدن بشكل عاجل إلى إدراك أن استراتيجيته التي استمرت لمدة عام للتكيف وضبط النفس تجاه إيران قد فشلت، ولم تؤدِ إلى التسوية ووقف التصعيد الذي كان يأمل فيه، بل على العكس تمامًا. وبحسب ما ورد تم اعتراض هجوم يوم الاثنين بالصواريخ الباليستية وهجوم الأربعاء بطائرة بدون طيار. وقبل أسبوع، دمرت منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي التي تديرها الولايات المتحدة صاروخين استهدفا قاعدة في أبو ظبي حيث يتمركز 2000 جندي أميركي. اعترضت منظومة الدفاع الجوي الصاروخي (ثاد) الأميركية الصنع ما لا يقل عن صاروخين بينما مرت عدة قذائف، مما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين".

وتابعت الصحيفة، "إن التصعيد ضد الإمارات ليس حدثاً منعزلاً. صعدت المجموعات التي يمولها ويسلحها الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، هجماتها بشكل كبير في كل أنحاء المنطقة خلال العام الماضي. وفقًا للبيانات التي تم جمعها من قبل أحد المعاهد للأمن القومي الأميركي، في السنة الأولى من رئاسة بايدن، أطلق وكلاء إيران الإقليميون أكثر من 600 قذيفة على الأفراد الأميركيين والدول الشريكة. ويقارن ذلك بأقل من 250 قذيفةً في عام 2020، أي في العام الأخير لرئاسة الرئيس دونالد ترامب. إذا كان هناك أي شيء، فإن الوتيرة تتسارع فقط في عام 2022 مع إطلاق أكثر من 85 هجومًا في الأسابيع الأولى من العام الجديد. يبدو أن الردع في حالة سقوط حر. وتسلط بيانات المعهد الاضوء أيضاً على التهديد المتزايد الذي تشكله الطائرات بدون طيار التي يوفرها الحرس الثوري الإيراني. في عام 2020، شكلت الطائرات بدون طيار أقل من 20٪ من الذخائر التي أطلقتها الجماعات المدعومة من إيران على الولايات المتحدة وأصدقائها في العراق وسوريا والمملكة العربية السعودية. في عام 2021، ارتفع هذا الرقم إلى 65٪، بما في ذلك الهجمات عالية الخطورة ضد سفينة تجارية في بحر العرب، مما أسفر عن مقتل شخصين، كما وضد قاعدة القوات الخاصة الأميركية في التنف، سوريا؛ وفي محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي. إذا استمرت الهجمات ضد الإمارات، فإن احتمالية وقوع كارثة بات حقيقياً. يقطن هناك ما يقدر بنحو 65000 مواطن أميركي، بما في ذلك الآلاف من القوات الأميركية. علاوة على ذلك، تعد الإمارات واحدة من أهم مراكز العبور والطاقة والمال في الاقتصاد العالمي. إن ضرب العديد من الطائرات بدون طيار أو الصواريخ الموضوعة جيدًا في قلب مركز دبي التجاري سيكون لها أصداء عالمية".

ورأت الصحيفة أنه "يجب على الولايات المتحدة أن تتخذ بشكل عاجل الخطوات التالية لإعادة ترسيخ بعض تدابير الردع ضد إيران وتعزيز الدفاعات الإقليمية: أولاً، من خلال القنوات الدبلوماسية الموثوقة، إرسال رسالة إلى إيران مفادها أنها ستتحمل المسؤولية المباشرة عن المزيد من الهجمات على المصالح الأميركية في المنطقة. في الوقت نفسه، يجب على الولايات المتحدة، جنبًا إلى جنب مع الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الشركاء القادرين، إعداد مجموعة من الخطوات السيبرانية والسرية والعسكرية، التي يمكن إنكارها والإعلان عنها على حد سواء، لمعاقبة إيران على المزيد من التصعيد. ثانياً، تلبية أحد أهم مطالب الإمارات العربية المتحدة من خلال إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية. ثالثاً، تزويد الإمارات بأي قدرات دفاع جوي إضافية يمكن أن توفرها الولايات المتحدة، لا سيما للكشف عن الطائرات بدون طيار التي تحلق على ارتفاع منخفض والتصدي لها باستخدام أنظمة تم نشرها بالفعل بنجاح من قبل القوات الأميركية في العراق. رابعاً، توفير ذخائر دقيقة التوجيه ومعلومات استخبارية إضافية لكل من الإمارات والسعودية من أجل المهمة الضيقة المتمثلة في استهداف مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار التابعة للحوثيين بشكل أكثر فعالية، فضلاً عن مرافق الإنتاج".

وختمت الصحيفة، "الدرس واضح: لقد كان ضبط النفس غير المبرر في مواجهة العدوان استفزازيًا خطيرًا وأصبح كذلك أكثر من أي وقت مضى. حان الوقت لكي يغير بايدن مساره".