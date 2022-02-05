عربي-دولي

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب أفغانستان

Lebanon 24
05-02-2022 | 06:00
A-
A+
Doc-P-915179-637796606170492482.jpg
Doc-P-915179-637796606170492482.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضرب اليوم السبت زلزال بقوة 5.7 درجة شمال شرق أفغانستان، بالقرب من الحدود مع طاجيكستان، وفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC).

ويقع مركز الزلزال على بعد 205 كيلومترات شرقي مدينة قندوز الأفغانية. وأشار علماء الزلازل إلى أن المركز يقع على عمق 209 كيلومترات.
ولم ترد حتى الآن معلومات عن ما إذا كانت هناك خسائر مادية أو بشرية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2022-02-05
10:30 | 2022-02-05
10:00 | 2022-02-05
09:45 | 2022-02-05
09:30 | 2022-02-05
09:15 | 2022-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website