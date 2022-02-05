بوغدانوف يبحث مع اشتيه والمالكي التسوية الفلسطينية – الإسرائيلية

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف التسوية في الشرق الأوسط مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه.وجاء في بيان للخارجية الروسية بهذا الصدد أنه جرى خلال اللقاء، الذي شارك فيه أيضا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، "تبادل الآراء حول الوضع في الشرق الأوسط، مع تركيز الاهتمام على قضايا التسوية الفلسطينية – الإسرائيلية".وأضاف البيان أنه "تم كذلك التطرق إلى المسائل الآنية لتطوير علاقات الصداقة التقليدية الروسية – الفلسطينية متعددة الأوجه".ويشار إلى أن اللقاء عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هامش الدورة الـ 35 لاجتماع رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي.