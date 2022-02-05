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الصحة المصرية تعلن إجمالي الحاصلين على لقاحات كورونا في البلاد

Lebanon 24
05-02-2022 | 11:30
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، إن إجمالي الحاصلين على لقاحات فيروس كورونا في مصر بلغ 65 مليونا و59 ألفا و49 شخصا.

وأوضح حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 أيار 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من كورونا.

وأشار عبد الغفار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، هو 432761 من ضمنهم 364528 حالة تم شفاؤها، و22780 حالة وفاة.
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