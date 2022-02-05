عربي-دولي

قرقاش يعلق على دعم فرنسا العسكري لبلاده

Lebanon 24
05-02-2022 | 12:30
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علق أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، على إعلان فرنسا عن عزمها تقديم ‏دعم عسكري لبلاده.‏‎

وكتب قرقاش في تغريدة عبر "تويتر": "التحديات تظهر طبيعة المواقف التي يعول عليها، وفي هذا السياق يبرُز الموقف الفرنسي المتميز في دعمه لدولة الإمارات ليضاف إلى مواقف الأشقاء والأصدقاء".
 
وتابع: "كعادتها تتعامل الإمارات مع التحدي الإرهابي العابر بحكمة مستندة إلى قدراتها الدفاعية الوطنية الصلبة وإلى التضامن العالمي الواسع".

وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، أعلنت الجمعة، عن عزم بلادها تقديم دعم عسكري "لضمان أمن مجال الإمارات الجوي بعد اعتداءات الحوثيين اليمنية".
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