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تونس.. الحكم على قاصر بالسجن 25 عاما بتهمة التخابر مع مجموعات إرهابية

Lebanon 24
05-02-2022 | 13:30
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حكمت السلطات في تونس على شاب قاصر بالسجن مدة 25 عاما مع 5 أعوام من المراقبة الإدارية بعد انتهاء العقوبة السجنية بتهمة التخابر مع مجموعات إرهابية.

وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 25 عاما مع 5 أعوام من المراقبة الإدارية بعد انتهاء العقوبة السجنية وذلك في حق شاب قاصر متهم بالتخابر مع مجموعات إرهابية ونقل معلومات حول تحركات أمنيين وعسكريين الى عناصر تلك المجموعات.

وحسب أوراق ملف القضية فقد تم التفطن إلى تورط المتهم وهو شاب قاصر عمره 16 عاما وبضعة أشهر، في التعامل مع مجموعات إرهابية متحصنة بجبال الشمال الغربي وتكليفه من طرفهم بمراقبة تحركات الوحدات الأمنية والعسكرية في محيط مكان تحصن تلك المجموعات الإرهابية ونقلها إليهم.
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