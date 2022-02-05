تايوان تحتج على مبدأ "الصين الواحدة"

دانت تايوان اليوم السبت البيان الصيني- الروسي المشترك الذي اتخذه رئيسا البلدين، أمس الجمعة، وأكدت فيه موسكو دعمها لمبدأ "الصين الواحدة" معتبرة تاوان جزء لا يتجزأ من الصين الشعبية.وجاء في بيان صدر عن وزارة خارجية تايوان ونشر على موقعها الرسمي: "ردا على البيان المشترك للاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية حول العلاقات الدولية التي تدخل مرحلة جديدة والتنمية العالمية الثابتة، والذي نشرته الصين وروسيا مساء 4 شباط الجاري وأكدت فيه روسيا أنها تراعي مبدأ "الصين الواحدة" وتعتبر تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، تعبر وزارة الخارجية (لتايوان) عن احتجاجها الحازم عليه، كما تدين بشدة الصياغة الكاذبة التي تنتهك سيادة جمهورية تايوان".وأشار البيان إلى أن "تايوان والصين لا تخضعان لبعضهما البعض .. ولا يحق للحكومة الصينية تمثيل تايوان على الساحة الدولية، كما لا يحق لها إجبار الدول الأخرى والمنظمات والشركات الدولية على استخدام المبدأ الوهمي "الصين الواحدة"، خلافا لرغبتها".يعد مبدأ "الصين الواحدة" أساسا لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول الأخرى، بما فيها روسيا. فليس بإمكان أي دولة في العالم أن تعترف رسميا باستقلال تايوان، وتقيم في الوقت نفسه علاقات دبلوماسية مع الصين.