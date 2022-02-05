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أشتيه: على الاتحاد الإفريقي سحب وضع المراقب من إسرائيل

Lebanon 24
05-02-2022 | 10:00
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دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد ابراهيم محمد أشتية الاتحاد الإفريقي إلى "سحب وضع المراقب الذي منحه رئيس مفوضية المنظمة لإسرائيل في تموز، في خطاب ألقاه اليوم خلال قمة الاتحاد الافريقي". بحسب ما أفادت وكالة "فرنس برس".
 
وقال: "ندعو إلى سحب وضع إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي والاعتراض عليه"، واصفا منحه لإسرائيل بأنه "مكافأة غير مستحقة" للانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في حق الفلسطينيين.
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