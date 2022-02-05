عربي-دولي

طهران: توصلنا إلى تفاهمات في المفاوضات النووية لكن...

Lebanon 24
05-02-2022 | 08:45
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ما يحدث على الورق في مفاوضات فيينا جيد ولكنه ليس كافيا، وعلى الأميركيين إظهار حسن نواياهم وذلك بحدوث شيء ملموس على الأرض.

وأضاف وزير الخارجية في تصريح للصحفيين اليوم السبت: "ما يسعى إليه الوفد الإيراني بشأن الضمانات يأتي على جميع الصعد السياسية والقانونية والاقتصادية، وقد تم التوصل إلى تفاهمات في بعض الأجزاء، لكن الوفد الإيراني المفاوض ما زال يسعى بجدية للحصول على ضمانات ملموسة من الجانب الغربي و ضمان التزامه بالتعهدات وفق اتفاق فيينا".

وأردف "لقد أبلغنا بصراحة الأطراف الأميركية التي نقلت رسائل هذه الأيام من خلال وسطاء، أنه يجب عليهم إظهار حسن نواياهم، وإظهار ذلك يعني حدوث شيء ملموس على الأرض، ورفع جزء من العقوبات بالمعنى الحقيقي للكلمة، وبصورة واقعية يمكن أن تكون ترجمة جيدة لحسن النية التي يتحدث عنه الأمريكيون".

وأشار عبد اللهيان إلى أن "ما يحدث على الورق في المفاوضات بشأن العقوبات جيدا ولكنه ليس كافيا".
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