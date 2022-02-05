باكستان.. مصرع 4 عمال جراء انفجار بمنجم فحم في جنوب غرب البلاد

أعلن مسؤول أن 4 عمال لقوا حتفهم جراء انفجارا لغاز الميثان في منجم فحم بجنوب غرب باكستان في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بينما تم إنقاذ 3 آخرين من المنجم المنهار جزئيا.وقال كبير مفتشي المناجم عبد الغني، إن الانفجار وقع في منطقة منجم سرا غازغي، خارج كويتا، حيث يزعم أن "المنجم يعمل بشكل غير قانوني".وأضاف إنه لم يتم تحديد مكان أي مالك أو مقاول مرتبط بالمنجم بعد الانفجار، لأن "العمال الذين تم إنقاذهم لم يكونوا في حالة تسمح لهم بتقديم التفاصيل".وأشار عبد الغني إلى أن المنجم يخضع لفحص شامل للتأكد من عدم وجود آخرين محاصرين بعمق في المنجم المنهار.