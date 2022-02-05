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تركيا تعلن "تحييد" عناصر من "حزب العمال الكردستاني" بشمال سوريا

Lebanon 24
05-02-2022 | 09:15
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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت "تحييد 14 إرهابيا من حزب العمال الكردستاني" حاولوا التسلل إلى منطقتي العمليتين العسكريتين التركيتين "نبع السلام" و"غصن الزيتون" بشمال سوريا.

وكشفت الوزارة في بيان أن "الجيش التركي يواصل استهداف الإرهابيين في مخابئهم".

وقالت في البيان إن "القوات المسلحة التركية قامت بتحييد 14 إرهابيا أطلقوا نيران تحرش وحاولوا التسلل إلى منطقتي "نبع السلام" و"غصن الزيتون" بشمال سوريا".

وأطلق الجيش التركي بالتحالف مع فصائل المعارضة السورية المسلحة في تشرين الأول 2019 عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات بشمال سوريا، "لتطهيرها من مسلحي "حزب العمال الكردستاني" و"داعش"، وإعلان منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وعلق الجيش العملية خلال الشهر ذاته بعد توصل أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين والمسلحين من المنطقة.
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