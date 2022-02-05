فريق الإنقاذ يصل إلى الطفل ريان.. هذا ما كشفته آخر المعطيات عن حالته

تتواصل عمليات إنقاذ الطفل المغربي ريان بوتيرة سريعة، إذ ذكرت وسائل إعلام مغربية أنّ الطفل يخضع لتدخل طبي بعد عثور فريق الإنقاذ عليه ضمن البئر الذي سقط فيه.

وأوضحت وسائل إعلام مغربية أن خروج الطفل ريان أصبح وشيكاً، والكوادر الطبية على أهبّة الاستعداد.

ووفقاً لشبكة "سكاي نيوز عربية"، فإن فريق إنعاش يقوم حالياً بتجهيز الطفل داخل النفق الذي جرى حفره، من أجل نقله، أي الطفل، إلى الخارج عبر نقالة.

وكانت السلطات المغربية أحضرت سيارة إسعاف وطائرة مروحية مجهزة للإنعاش، من أجل نقل الطفل ريان إلى المستشفى على وجهة السرعة، بمجرد التمكن من إخراجه.

وانطلقت محاولات إنقاذ الطفل ريان، في بداية الأزمة يوم الثلاثاء، من خلال نزول أشخاص يمارسون ما يعرف بالاستغوار، لكن القطر الضيق للبئر حال دون وصولهم إلى الطفل العالق.

وسقط الطفل ريان إلى عمق يزيد عن 30 مترا، في حين لم يستطع المتطوعون أن ينزلوا أكثر من 20 مترا، وبسبب هذا التعثر، تركزت جهود الإنقاذ على خطة بديلة.

وبموجب الخطة المعتمدة، أقامت فرق الإنقاذ حفرة كبيرة موازية لمكان سقوط الطفل ريان، وعند بلوغ العمق الذي يوجد به، تم الشروع في حفر أفقي.

وجرت عملية الحفر بتأن كبير، حسب مسؤولين، تفاديا لوقوع أي انجرافات وانهيارات في التربة، لأن هذا الأمر من شأنه أن يلحق أذى بالطفل ريان وبعناصر الإنقاذ أيضا.

وإثر انتهاء عملية الحفر الأفقي، خرج أحد عرابي هذه العملية، ولقبه "عمي علي"، من النفق الذي جرت إقامته في المكان.

وقوبل خروج الحفار الشهير بتحيات وتصفيق من الحشود التي تحوم حول المكان منذ أيام لأجل متابعة عملية الإنقاذ، رغم مناشدات مستمرة لها من أجل الابتعاد.

واستخدم عمال الحفر قنوات معدنية لتمرير الأتربة إلى الخارج ووقاية أنفسهم، فيما وضعت الجهات المختصة، أجهزة لرصد أي اهتزازات في منطقة البئر.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم لجنة الإنقاذ إن "الطفل ريان يتزود بالأوكسجين والأمل كبير في نجاته".

والثلاثاء، سقط ريان في بئر عميق في قرية تابعة لإقليم شفشاون شمالي المغرب. ثم انتشرت مقاطع فيديو، الخميس، ظهر فيها وهو ما زال يتحرك بشكل طفيف، مما أنعش آمالا واسعة بإخراجه وهو ما يزال على قيد الحياة.