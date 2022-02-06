رئيسي: مستعدون لمواصلة المحادثات مع السعودية حتى الوصول إلى نتيجة

أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن استعداد بلاده لمواصلة المفاوضات مع السعودية "حتى الوصول إلى نتيجة"، مشددا على ضرورة استعداد الرياض لمواصلة المحادثات.وقالت الرئاسة الإيرانية في بيان لها إن رئيسي أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن "يكون السعوديون مستعدين لمواصلة المحادثات مع طهران في غضون فترة زمنية قصيرة، في ظل جو من التفاهم والاحترام المتبادلين"، مشيدا بجهود الحكومة العراقية في التوسط لإجراء المحادثات بين الجانبين.وعلى الصعيد العراقي، تابعت أنه "أعرب عن أمله في أن تسير عملية تشكيل الهياكل السياسية بالعراق من خلال الوحدة الوطنية، لتحقيق الاستقرار والتقدم للشعب العراقي".