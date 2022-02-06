الملكة إليزابيث تتمنى أن تصبح كاميلا ملكة

قالت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، إنها تود أن تحصل كاميلا زوجة الأمير تشارلز على لقب ملكة عندما يصبح ملكا للبلاد.وبهذا يتعزز وضع كاميلا في قلب العائلة المالكة بعد اعتبارها في الماضي دخيلة على العائلة.وقالت الملكة إليزابيث في رسالة بمناسبة ذكرى مرور 70 عاما على اعتلائها العرش إن هذه المناسبة منحتها فرصة للتفكير في الولاء والحب اللذين أظهرهما لها الشعب البريطاني.وأضافت أنها تتمنى حصول الأمير تشارلز وكاميلا على نفس الدعم، وفقا لما ذكرته رويترز.وقالت "أمنيتي الصادقة أنه عندما يحين ذلك الوقت أن تُعرف كاميلا باسم الملكة زوجة الملك مع مواصلتها خدمتها المخلصة".