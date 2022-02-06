عربي-دولي

الملكة إليزابيث تتمنى أن تصبح كاميلا ملكة

Lebanon 24
06-02-2022 | 02:30
A-
A+
Doc-P-915403-637797277138803983.jpg
Doc-P-915403-637797277138803983.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، إنها تود أن تحصل كاميلا زوجة الأمير تشارلز على لقب ملكة عندما يصبح ملكا للبلاد.

وبهذا يتعزز وضع كاميلا في قلب العائلة المالكة بعد اعتبارها في الماضي دخيلة على العائلة.

وقالت الملكة إليزابيث في رسالة بمناسبة ذكرى مرور 70 عاما على اعتلائها العرش إن هذه المناسبة منحتها فرصة للتفكير في الولاء والحب اللذين أظهرهما لها الشعب البريطاني.

وأضافت أنها تتمنى حصول الأمير تشارلز وكاميلا على نفس الدعم، وفقا لما ذكرته رويترز.

وقالت "أمنيتي الصادقة أنه عندما يحين ذلك الوقت أن تُعرف كاميلا باسم الملكة زوجة الملك مع مواصلتها خدمتها المخلصة".
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2022-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2022-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2022-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2022-02-06
07:30 | 2022-02-06
07:00 | 2022-02-06
06:30 | 2022-02-06
05:30 | 2022-02-06
05:00 | 2022-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website