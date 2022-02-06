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الأمير أندرو يدلي بشهادته في آّذار

Lebanon 24
06-02-2022 | 01:30
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أفادت وكالة "فرانس برس" بأن الأمير البريطاني أندرو، سيجتمع بمحاميين يمثّلان المواطنة الأميركية فرجينيا جوفري التي تتهمه بالاعتداء الجنسي عليها، في آذار في لندن قبل أن يدلي بشهادته.

وقال مصدر قريب من الأمير أندرو للوكالة: "رغم الطلبات المتكررة، لم تلتزم فرجينيا جوفري بعد بموعد أو مكان للإدلاء بشهادتها".

وأفادت صحيفة "ديلي تلغراف" السبت أنه تم التوافق على حصول اللقاء في مكان "مُحايد" في لندن، لافتة الى أن الأمير يحضّر نفسه مع فريق المحامين الخاص به في المملكة المتحدة حيث من المتوقع أن يواجه استجوابا يستمر يومين من قبل محاميي جوفري، ديفيد بويز وسيغريد ماكاولي.

وذكرت الصحيفة أيضا أن المحاميين سيستجوبان شاهدين موجودين في بريطانيا هما شكري ووكر الذي يدعي أنه رأى الأمير أندرو في ملهى ليلي في لندن مع فتاة في وقت الاعتداء المزعوم، وروبرت أولني المساعد الشخصي السابق للأمير.
المصدر: روسيا اليوم
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