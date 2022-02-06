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طبيب يُثير الجدل حول تأثير "أوميكرون" على الأطفال... هذا ما قاله!

Lebanon 24
06-02-2022 | 00:52
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تسببت ملاحظة من طبيب أميركي حول خطورة متحور فيروس كورونا، أوميكرون، على الأطفال في اتهامات للطبيب بنشر "معلومات مضللة".

وقال ممثلون عن الطبيب إن التعليقات التي انتشرت تعبر عن سوء فهم لوجهة نظره حول الموضوع. 

وفي مقابلة في 2 شباط على MSNBC، سُئل الدكتور حزيقيل زيك إيمانويل من جانب مذيع الأخبار حول مزايا التطعيم ضد كورونا للأطفال، فقال : "مع البديل أوميكرون، إما أن يحصل الأطفال على التلقيح أو أن يعانوا من مضاعفات خطيرة للمتحور أميكرون".

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، قال ممثلون للطبيب لرويترز "أخطأ الدكتور إيمانويل في الكلام وكان يقصد أن يقول "حالة أوميكرون"، وليس "حالة خطيرة من أوميكرون".

وأضاف متحدث باسم الطبيب أن ما كان يحاول الإشارة إليه أن "الأطفال أفضل حالا بالحصول على لقاح كوفيد بدلا الإصابة بالفيروس قبل تلقيحهم".

المصدر: الحرة

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