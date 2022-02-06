جبهة روسية صينية موحّدة في مواجهة الولايات المتحدة



زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكين يوم الجمعة لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وكذلك للاجتماع مع الزعيم الصيني شي جين بينغ. لقد أصبحت الصين وروسيا أكثر قربًا في السنوات الأخيرة وأكثر ابتعادًا عن الغرب، كما وزادت خلافاتهما مع الولايات المتحدة.

وبحسب شبكة "سي بي أس" الأميركية، "التقى الزعيمان بعد أيام فقط من رفض بوتين بشكل قاطع تغيير خططه والدخول في مواجهة شديدة الخطورة مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن حشد موسكو للقوات والأسلحة على طول حدود أوكرانيا. اتهمت الولايات المتحدة بوتين يوم الخميس بالتخطيط لما يسمى بعملية "العلم الكاذب" في أوكرانيا، زاعمة أن عملاء سريين موجودون بالفعل ويعملون على إنشاء مقطع فيديو مزيف يصور هجومًا قد تستخدمه روسيا كذريعة لغزو جارتها. لم تقدم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أي دليل مباشر على المؤامرة للرأي العام، لكنها أصرت على أن المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها الولايات المتحدة وشركاؤها تظهر أن روسيا تعمل مع "الجهات الفاعلة في الأزمات" داخل أوكرانيا لإنشاء مثل هذا الفيديو".

وتابعت الشبكة، "قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس لمراسل وكالة "أسوشيتد برس"، الذي أشار إلى أن تأكيد الحكومة الأميركية وحده لم يكن كافياً، إنه إذا أراد التشكيك في "صدقية الحكومة الأميركية، وحكومة المملكة المتحدة والحكومات الأخرى والعثور على العزاء في المعلومات التي ينشرها الروس، فهذا ما عليك القيام به". حذر المسؤولون الأوكرانيون والأميركيون لأسابيع من أن روسيا قد تستخدم مثل هذه التكتيكات - والتي قد تشمل هجمات إلكترونية وعنفًا داخل أوكرانيا بهدف خلق الفوضى وتقويض الثقة في حكومتها. من المعروف أن روسيا تفضل هذه الأساليب السرية، وقد استخدمتها من قبل، بما في ذلك في أوكرانيا. قال مسؤولون في كييف، يوم الجمعة، إن إدارة بايدن تبادلت معلوماتها الاستخباراتية حول المؤامرة الروسية المزعومة لنشر فيديو دعائي، وإنهم ينتظرون معرفة المزيد. من جهتها، قالت إدارة بايدن إنها نشرت المعلومات على أمل ردع روسيا عن استخدام مثل هذه التكتيكات".

وبحسب الشبكة، "إذا قرر بوتين مهاجمة أوكرانيا - على الرغم من إصرار حكومته يوميًا على عدم وجود خطط للقيام بذلك - فقد يكون دعم الصين أمرًا حاسمًا لروسيا، كما تقول مراسلة "سي بي أس نيوز" العليا هولي ويليامز. هددت الولايات المتحدة بالرد على أي غزو روسي لأوكرانيا بعقوبات سريعة وشديدة. ويمكن للصين، باقتصادها العملاق، أن تساعد في تعويض تأثير العقوبات الدولية على روسيا، سواء كانت تستهدف المصارف أو سلاسل التوريد في البلاد. كانت الصين أيضًا على خلاف متزايد مع الولايات المتحدة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، وترهيبها المتزايد لتايوان وغيرها من الجيران الأصغر، وقمعها لما كان، حتى ما قبل عام تقريبًا، الجيب الديمقراطي شبه المستقل لهونغ كونغ. والتقى بوتين على انفراد بنظيره الصيني قبل حفل الافتتاح في بكين، وأصدر القادة بيانًا مشتركًا بعد ذلك يظهر جبهة موحدة في مواجهة الانتقادات الغربية. سعى البيان، الذي نُشر على موقع الكرملين على الإنترنت، إلى تصوير روسيا والصين ليس كمنافسين للديمقراطية والحرية على المسرح العالمي، ولكن بصفتهما داعمين لها. بدون تسمية أي خصوم بشكل صريح، كانت الرسالة واضحة: العالم يتغير ، ولن يتم كبح الصين وروسيا".

وتابعت الشبكة، "وجاء في البيان: "تواصل بعض القوى التي تمثل أقلية على المسرح العالمي الدعوة إلى نهج أحادي الجانب لحل المشاكل الدولية واللجوء إلى سياسة القوة، وممارسة التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والإضرار بحقوقها ومصالحها المشروعة، وإثارة التناقضات والخلافات والمواجهة". واعتمادًا على الهيكل الاجتماعي والسياسي والتاريخ والتقاليد والخصائص الثقافية لدولة معينة، يحق لشعبها اختيار مثل هذه الأشكال والأساليب لتطبيق الديمقراطية التي تتوافق مع خصوصيات هذه الدولة. حق الحكم على ما إذا كانت دولة ما ديمقراطية يعود لشعبها فقط"."

ورأت الشبكة أن "الرسالة، في ظاهرها، قد يكون من السهل على الغرب الديمقراطي رفضها: ليس للشعبين الروسي والصيني "الحق في اختيار مثل هذه الأشكال والأساليب لتطبيق الديمقراطية" كما يحلو لهما، حيث لا يوجد لدى أي من البلدين انتخابات حرة ونزيهة وغالبًا ما ينتهي الحديث ضد "أشكال وأساليب" الحكم الحالية بشكل سيئ بالنسبة لأولئك الشجعان بما يكفي لتجربتها. ولكن بغض النظر عن الازدهار الخطابي، كانت هناك رسالة أكثر واقعية في البيان المشترك الصادر عن الصين وروسيا، وتجلت في أن البلدين "يعيدان التأكيد على دعمهما المتبادل الثابت في حماية مصالحهما الأساسية وسيادة الدولة وسلامة أراضيهما، ومعارضة تدخل القوى الخارجية في شؤونهما الداخلية".