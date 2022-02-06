رئيس وزراء إسرائيل يعزّي عائلة ريان

بِإسمي وبإسمِ حكومةِ وشعبِ اسرائيل أبعثُ بخالصِ تعازينا لأهلِ وذوي الطفل الفقيد ريان، للشعب المغربي الشقيق لجلالة الملك محمد السادس أطالَ الله عمرهُ، رَحم الله الطفلِ البرئ وأسكنهُ فسيحَ جناتهِ والتَكُن آخرَ مآسيكم بإذن الله
— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) February 5, 2022
بِإسمي وبإسمِ حكومةِ وشعبِ اسرائيل أبعثُ بخالصِ تعازينا لأهلِ وذوي الطفل الفقيد ريان، للشعب المغربي الشقيق لجلالة الملك محمد السادس أطالَ الله عمرهُ، رَحم الله الطفلِ البرئ وأسكنهُ فسيحَ جناتهِ والتَكُن آخرَ مآسيكم بإذن الله