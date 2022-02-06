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عربي-دولي
إلى غير الملقحين... عالم يُفجّر مفاجأة خطيرة: الجسم يشيخ عاماً عن كل يوم إصابة بـ"كورونا"
Lebanon 24
06-02-2022
|
08:00
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ذكرت "العربية" أنّ عالم الأحياء الجزيئية، الباحث في جامعة موسكو الحكومية، مكسيم سكولاتشيف، فاجأ البشرية بنظرية جديدة حول تأثر جسم الإنسان بأعراض كورونا وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر الإصابة بمرض "كوفيد -19" على العمر البيولوجي للشخص.
وقال في حوار مع وسائل إعلام روسية إن صحة الشخص الذي لم يتم تطعيمه ضد فيروس كورونا، سيعاني من عدد من العوامل السلبية في حالة الإصابة بالفيروس، وبإمكان هذه العوامل السلبية أن تؤدي في يوام واحد إصابة إلى شيخوخة الجسم لمدة عام كامل.
وأوضح العالم الروسي "إذا لم يتلق الشخص لقاحا مضادا لفيروس كورونا، وعانى من مرض كوفيد-19، فإنه في الواقع يتعرض لتأثيرات صحية، كان من المتوقع أن يمر بها الجسم في خلال 10 سنوات، لكنه يشعر بها في غضون عشرة أيام، وهو ما يشبه الشيخوخة المتسارعة".
وقال عالم البيولوجيا إنه على عكس عملية الشيخوخة الطبيعية، فإن آثار عدوى فيروس كورونا يمكن تلافيها من خلال علاج آثار المرض الذي يتسبب فيه فيروس كورونا، بعد الإصابة به.
المصدر:
العربية
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