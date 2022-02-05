أمير قطر يلتقي ولي عهد أبو ظبي لأول مرة منذ الأزمة الخليجية

التقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد أل ثاني، مع ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت في بكين.

وأفادت وكالة "قنا" القطرية الرسمية بأن الشيخ تميم التقى عددا من "قادة الدول الشقيقة والصديقة وكبار المسؤولين" على هامش مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في قاعة الشعب الكبرى، اليوم، تكريما لضيوف ورؤساء الوفود المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24 المقامة في العاصمة الصينية بكين.

وأكدت الوكالة أن بين الزعماء الذين تحدث معهم أمير قطر خلال الفعالية ولي عهد أبو ظبي، ونشرت صورة من لقائهما غير الرسمي.

وفي الوقت ذاته انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يستمر 20 ثانية ويوثق أطراف الحديث بين الشيخ تميم والشيخ محمد، حيث يبدو اللقاء وديا ويظهر مصافحة مطولة للزعيمين.

وهذا اللقاء هو الأول بين آل ثاني وآل نهيان منذ اندلاع الأزمة الخليجية يوم 5 حزيران 2017، حينما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر، التي اتهمتها بـ"دعم الإرهاب" و"الانحراف عن محيطها العربي".

وانتهى هذا التوتر يوم 5 كانون الثاني 2021 بتوقيع اتفاق مصالحة "أكد وحدة الصف الخليجي" خلال قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة العلا السعودية.