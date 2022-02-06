عربي-دولي

رسائل "أخوية" بين أمير قطر والرئيس أردوغان.. هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
06-02-2022 | 06:30
A-
A+
Doc-P-915507-637797497531906607.jpg
Doc-P-915507-637797497531906607.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب ‏أردوغان وزوجته، أمينة أردوغان، تمنى فيها لهما الشفاء العاجل من فيروس كورونا، بعد إعلان إصابتهما به.

وعبر حسابه على "تويتر"، قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: "تمنياتي بالشفاء العاجل لأخي العزيز فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وزوجته السيدة أمينة، من فيروس كورونا، مع دوام الصحة والعافية لهما".

من جانبه، رد الرئيس أرودغان، على رسالة أمير قطر على حسابه في "تويتر"، وقال: "أخي العزيز الأمير الشيخ تميم، نشكركم مع زوجتي على تمنياتكم بالسلامة، ونبلغ بحضوركم سلامنا ومحبتنا إلى الشعب القطري".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أمس السبت، عن إصابته وعقيلته، أمينة أردوغان، بفيروس كورونا المستجد.

وكتب أردوغان أمس في تغريدة: "اليوم كانت نتيجة اختبار الكشف عن كوفيد-19، الذي أجريته مع زوجتي بعد أعراض خفيفة، إيجابية".

وأضاف: "لحسن الحظ لدينا مرض خفيف، وقد تم ابلاغنا أن الأمر يتعلق بمتحور أوميكرون".

وتابع: "نحن نواصل ممارسة مهماتنا وعملنا في المنزل، كما نتطلع إلى دعواتكم".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2022-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:57 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2022-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:07 | 2022-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2022-02-06
12:30 | 2022-02-06
12:00 | 2022-02-06
11:30 | 2022-02-06
11:00 | 2022-02-06
10:30 | 2022-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website