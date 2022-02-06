التوتر على الحدود الأوكرانية.. ألمانيا تتجه لإرسال قوات إضافية إلى ليتوانيا

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت أن برلين تدرس إرسال قوات إضافية إلى ليتوانيا مع استمرار تزايد التوتر بشأن الحشود العسكرية الروسية بالقرب من أوكرانيا.وقالت لامبرخت في مقابلة مع مجموعة إعلامية، نقلتها رويترز، إن ألمانيا "تقدم بالفعل مساهمة مهمة في ليتوانيا" من خلال قيادة مجموعة قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي.وأضافت: "من حيث المبدأ هناك قوات إضافية متاحة كتعزيزات، ونحن نجري محادثات مع ليتوانيا في الوقت الحالي لمعرفة المفيد في هذا الصدد".ونفت روسيا التخطيط لغزو أوكرانيا لكن لديها عشرات الآلاف من القوات بالقرب من حدود جارتها، مما دفع الولايات المتحدة إلى إصدار أوامر بنشر نحو ثلاثة آلاف جندي إضافي لدعم الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في بولندا ورومانيا.ووصلت أولى هذه القوات الأميركية يوم السبت إلى قاعدة عسكرية بجنوب شرق بولندا.ونشر حلف شمال الأطلسي بالفعل أربع وحدات قتالية متعددة الجنسيات مع ما يقرب من خمسة آلاف جندي في بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا. وتم إرسال هذه القوات إلى هناك ردا على ضم موسكو لمنطقة القرم من أوكرانيا في عام 2014.