عربي-دولي

التوتر على الحدود الأوكرانية.. ألمانيا تتجه لإرسال قوات إضافية إلى ليتوانيا

Lebanon 24
06-02-2022 | 08:30
A-
A+
Doc-P-915515-637797508394541514.jpg
Doc-P-915515-637797508394541514.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت أن برلين تدرس إرسال قوات إضافية إلى ليتوانيا مع استمرار تزايد التوتر بشأن الحشود العسكرية الروسية بالقرب من أوكرانيا.

وقالت لامبرخت في مقابلة مع مجموعة إعلامية، نقلتها رويترز، إن ألمانيا "تقدم بالفعل مساهمة مهمة في ليتوانيا" من خلال قيادة مجموعة قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي.

وأضافت: "من حيث المبدأ هناك قوات إضافية متاحة كتعزيزات، ونحن نجري محادثات مع ليتوانيا في الوقت الحالي لمعرفة المفيد في هذا الصدد".

ونفت روسيا التخطيط لغزو أوكرانيا لكن لديها عشرات الآلاف من القوات بالقرب من حدود جارتها، مما دفع الولايات المتحدة إلى إصدار أوامر بنشر نحو ثلاثة آلاف جندي إضافي لدعم الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في بولندا ورومانيا.

ووصلت أولى هذه القوات الأميركية يوم السبت إلى قاعدة عسكرية بجنوب شرق بولندا.

ونشر حلف شمال الأطلسي بالفعل أربع وحدات قتالية متعددة الجنسيات مع ما يقرب من خمسة آلاف جندي في بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا. وتم إرسال هذه القوات إلى هناك ردا على ضم موسكو لمنطقة القرم من أوكرانيا في عام 2014.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2022-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:57 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2022-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:07 | 2022-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2022-02-06
12:30 | 2022-02-06
12:00 | 2022-02-06
11:30 | 2022-02-06
11:00 | 2022-02-06
10:30 | 2022-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website