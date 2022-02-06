"استغلوني وابني تحت الأرض".. والد الطفل ريان يحذر من هؤلاء الأشخاص! (فيديو)

في لقاء مع والد الفقيد #ريان أمس خرج هذا المسكين ليحذر الناس من المحتالين وقال: فتحوا صفحات بإسمي في فيسبوك ليأخذوا المال من الناس .. استغلوني وأنا ابني تحت الارض.
لايمكن أن يكون للمحتال ضمير أبداً، والاحتيال عبر الانترنت على وجه الخصوص يمثّل عالم موحش! pic.twitter.com/pcf9ZtJ8lR
— فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) February 5, 2022
في لقاء مع والد الفقيد #ريان أمس خرج هذا المسكين ليحذر الناس من المحتالين وقال: فتحوا صفحات بإسمي في فيسبوك ليأخذوا المال من الناس .. استغلوني وأنا ابني تحت الارض.
لايمكن أن يكون للمحتال ضمير أبداً، والاحتيال عبر الانترنت على وجه الخصوص يمثّل عالم موحش! pic.twitter.com/pcf9ZtJ8lR