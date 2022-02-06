عربي-دولي

قمة الاتحاد الإفريقي تدين موجة الانقلابات في القارة

Lebanon 24
06-02-2022 | 11:30
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دان القادة الأفارقة "بدون لبس"  خلال قمة الاتحاد الإفريقي "موجة" الانقلابات العسكرية أخيرا في القارة، على ما أعلن المفوض المكلف الشؤون السياسية والسلام والأمن في المنظمة اليوم، حسبما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية".
 
وقال بانكولي أديويي خلال مؤتمر صحفي عقده في اليوم الأخير من قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا "دان كل قيادي إفريقي في المجموعة بدون لبس موجة تغيير الحكومات في صورة مخالفة للدستور".
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