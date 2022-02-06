الرئاسة الأوكرانية: فرص الحل الدبلوماسي أكبر من احتمال التصعيد العسكري

اعتبرت الرئاسة الأوكرانية أن فرص إيجاد "حل دبلوماسي" للأزمة مع روسيا "أكبر بكثير" من "التصعيد" العسكري، حسبما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية".



وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني إن "فرص إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد أكبر بكثير من التهديد بتصعيد جديد"، وذلك بعد تحذيرات الاستخبارات الأميركية التي أكدت أن موسكو كثفت استعداداتها لغزو أوكرانيا على نطاق واسع.