القضاء العراقي يعلق ترشيح هوشيار زيباري للانتخابات الرئاسية

قررت المحكمة الاتحادية في العراق اليوم، تعليق ترشيح هوشيار زيباري "موقتا" عشية جلسة للبرلمان العراقي مخصصة لانتخاب رئيس. وكان الوزير السابق الكردي من أبرز المرشحين فيها، حسبما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية".واعلنت المحكمة "إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري موقتا لحين حسم دعوى أقيمت بحقه بخصوص اتهامات بالفساد موجهة إليه.