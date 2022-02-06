عربي-دولي

تركيا تعلن "تحييد 8 إرهابيين" بشمال سوريا

Lebanon 24
06-02-2022 | 14:30
A-
A+
Doc-P-915579-637797690556376440.jpg
Doc-P-915579-637797690556376440.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، عن "تحييد 8 إرهابيين" تابعين لتنظيم "حزب العمال الكردستاني" الذي تحاربه تركيا منذ أكثر من 3 عقود، بشمال سوريا.

وذكرت الوزارة في تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر": "نجح عناصر قواتنا الخاصة الأبطال في تحييد 8 إرهابيين بحزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب، كانوا يستعدون لشن هجمات في منطقتي عمليتي "نبع السلام" و"درع الفرات".
وتعتبر الحكومة التركية "وحدات حماية الشعب" الكردية تنظيما إرهابيا وجزءا من "حزب العمال الكردستاني" (التركي) الانفصالي الذي تحاربه منذ العام 1984 داخل البلاد وخارجها، خاصة في سوريا والعراق.

وتسيطر القوات التركية على أراض واسعة في شمال سوريا بعد أن نفذت خلال السنوات الماضية 4 عمليات عسكرية في تلك المنطقة ضد تنظيمي "داعش" و"وحدات حماية الشعب" الكردية، وكذلك ضد الجيش السوري منذ العام 2016.

وتمثل "وحدات حماية الشعب" الكردية عمودا فقريا لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الذي يخوض اشتباكات متقطعة مستمرة مع الجيش التركي في الشمال السوري.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-02-06
16:30 | 2022-02-06
16:00 | 2022-02-06
15:30 | 2022-02-06
15:00 | 2022-02-06
14:00 | 2022-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website