عربي-دولي

إيران تبدأ محاكمة معارض مقيم في الولايات المتحدة بعد اعتقاله

Lebanon 24
06-02-2022 | 15:30
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أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن زعيم الجناح المتشدد لجماعة معارضة إيرانية مقرها الولايات المتحدة مثل اليوم أمام محكمة إيرانية، بتهمة الضلوع في تفجير مسجد أسفر عن مقتل 14 شخصا.
وفي عام 2020، اعتقلت الاستخبارات الإيرانية، جمشيد شارمهد، وهو مواطن إيراني حاصل على الجنسية الألمانية ومقيم في الولايات المتحدة، وقالت إيران إنه "زعيم تنظيم "توندار"، الجناح العسكري للجماعة المعارضة "جمعية المملكة الإيرانية".

وقالت عائلة شارمهد إنه "ليس سوى المتحدث باسم "جمعية المملكة الإيرانية"، واتهمت إيران باختطافه عندما كان في دبي.

وكان شارمهد في دبي، محاولا السفر إلى الهند من أجل صفقة تجارية تشمل شركة البرمجيات الخاصة به، على حد قول نجله.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن "شارمهد اعترف بعلاقات مع كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA).

وفي وقت اعتقاله، زعمت إيران أن "شارمهد كان وراء تفجير عام 2008 الذي استهدف مسجد "سيد الشهداء" في مدينة شيراز، وأنه كان يخطط لهجمات أخرى في إيران، وأسفر التفجير آنذاك عن مقتل 14 شخصا وإصابة 215 آخرين".

ولم تذكر إيران كيف استطاعت القبض على المعارض جمشيد شارمهد.
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