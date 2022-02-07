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عربي-دولي
روسيا: على واشنطن التفكير في خطر نشر أسلحة نووية أمريكية في أوروبا
Lebanon 24
07-02-2022
|
02:00
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دعت روسيا الدول الغربية إلى التفكير في الخطر الحقيقي من نشر الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا بدل الخوف من التهديد الافتراضي بنشر أسلحة نووية روسية في بيلاروس.
وقال مدير إدارة منع الانتشار والسيطرة على الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف: "السؤال المطروح هو ما إذا كان زملاؤنا الأوروبيون لا يرون تهديدا لأمنهم ليس في فرضية نشر أسلحة في بيلاروس، بدل الانتشار الفعلي على أراضي عدد من دول الناتو لأسلحة نووية أمريكية قادرة على ضرب أهداف في روسيا".
وأكد يرماكوف أن مشاركة دول أوروبية غير نووية في "المهمات النووية المشتركة" لحلف شمال الأطلسي "يتناقض بشكل مباشر مع التزاماتها الأساسية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
وأضاف الدبلوماسي الروسي: "نحن نرفض مثل هذه الازدواجية لدى الدول الغربية".
وفي وقت سابق، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن تغيير الدستور البيلاروسي يمكن أن يؤدي إلى نشر القوات النووية الروسية في البلاد، مما قد يشكل تهديدا لأمن أوروبا.
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