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خاص
الأسوأ من ابرام صفقة مع إيران قد يكون عدم ابرامها
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
07-02-2022
|
07:00
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لم تكن خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة أيضاً بالاتفاق النووي الإيراني، منطقية باعتبارها حلاً دائمًا لحملة الجمهورية الإسلامية للحصول على أسلحة نووية، ولكنها كانت محاولة لكسب الوقت .
وبحسب صحيفة "ذا واشنطن بوست" الأميركية، "وافقت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، بالشراكة مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا، على أن تقلص إيران تخصيب اليورانيوم حتى عام 2031 مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات لاقتصادها المتعثر. بالنظر إلى ما يمكن أن يحدث بخلاف ذلك، كضربة استباقية إسرائيلية على إيران، وبالتالي الدخول في حرب أوسع، كانت الصفقة، كما لاحظنا في ذلك الوقت، "معقدة ومكلفة" ولكنها "الأفضل، على المدى القصير، من البديل المحتمل". اليوم، يتفاوض الرئيس الأميركي جو بايدن على صفقة مستأنفة مع إيران من شأنها أن تتطلب بلا شك تحليلًا مشابهًا وصعبًا للمخاطر والفوائد. يبدأ هذا التقييم بالإقرار بأن إدارة بايدن تجد نفسها في مثل هذا الموقف لأنه في عام 2018، قام سلفه، دونالد ترامب، بسحب الولايات المتحدة بشكل أحادي من خطة العمل الشاملة المشتركة، واصفاً إياها بأنها "صفقة مروعة من جانب واحد لم يكن من المفترض إجراؤها أبدًا"."
وتابعت الصحيفة، "على الرغم من أن إيران ردت بضبط النفس في البداية، إلا أنها كثفت منذ ذلك الحين تخصيب اليورانيوم، لدرجة أنه يمكن أن يكون لديها الآن ما يكفي من المواد المستخدمة في صنع الأسلحة لقنبلة واحدة أو أكثر في غضون أسابيع - بدلاً من "وقت الاختراق" لمدة عام واحد الذي حققته خطة العمل الشاملة المشتركة. في غضون ذلك، أضر نهج ترامب - العقوبات المتصاعدة - بالاقتصاد الإيراني لكنه فشل في كبح التطور النووي للنظام أو دعمه للوكلاء الإرهابيين في كل أنحاء الشرق الأوسط".
ورأت الصحيفة أنه "في البداية، بدا من غير المرجح أن يؤتي وعد بايدن باستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة ثماره، بالنظر إلى موقف إيران - الذي أصبح موثوقًا للغاية بسلوك ترامب - بأنه لا جدوى من التحدث مع دولة لن تلتزم باتفاقاتها. ومع ذلك، تشير التقارير الأخيرة الواردة من فيينا، حيث يتعامل المفاوضون الأميركيون والإيرانيون من خلال وسطاء، إلى أن طهران ربما لا تزال توافق على تجميد معدل لبرنامجها في مقابل تخفيف عقوبات ترامب. سينتهي الاتفاق في عام 2031، كما فعلت خطة العمل الشاملة المشتركة، مع احتمال اقتراب إيران من الانهيار أكثر مما كان يمكن أن تكون عليه لو لم تنسحب الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى عدم امتثال إيران".
وأضافت الصحيفة، "بعبارة أخرى، إذا تم إبرام صفقة مع إيران، فقد تشتري الولايات المتحدة وقتًا أقل مما اشترته في عام 2015، وبسعر أعلى. سيبقى جيران إيران، ليس فقط إسرائيل ولكن أيضًا المملكة العربية السعودية، في حالة توتر. لن تكون الصفقة "الأطول والأقوى"، التي تشمل تطوير الصواريخ الإيرانية أيضًا، التي دعا إليها فريق بايدن ذات مرة. إذا كان هذا الامر مقبولاً فسيعتمد على التفاصيل، لا سيما إلى أي مدى تضمن إيران حماية المفتشين الدوليين، بما في ذلك ما يتعلق بالنشاط النووي السابق، والذي لم تشرحه بعد بشكل مرض للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويعتمد ذلك على المتابعة التي يوفرها بايدن في ما يتعلق بردع - ومعاقبة-العدوان الإيراني في كل أنحاء المنطقة".
وختمت الصحيفة، "كما في عام 2015، لا ينبغي للولايات المتحدة أن تدع الأفضل هو عدو الخير، بشرط أن يكون مفاوضوها قد فعلوا أكبر قدر ممكن من الخير".
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ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
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