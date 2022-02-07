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خطيب زادة: رفع العقوبات الأميركية خط إيران الأحمر في المحادثات النووية

Lebanon 24
07-02-2022 | 02:40
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قلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحافي اليوم، أن رفع العقوبات الأميركية هو خط طهران الأحمر في المحادثات النووية مع القوى العالمية الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015"، موضحا أن المحادثات التي تجري في فيينا ستستأنف غدا الثلثاء.
 
وقال خطيب زادة "مسألة رفع العقوبات واستفادة إيران منها هي خط إيران الأحمر في المحادثات".
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