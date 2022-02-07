عربي-دولي

إيران: مستعدون لاستئناف الحوار مع السعودية في بغداد

Lebanon 24
07-02-2022 | 06:30
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أكدت إيران، اليوم الاثنين، أنها "مستعدة لاستئناف الحوار مع السعودية بالعاصمة العراقية بغداد، في إطار الجولات السابقة".

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "إيران مستعدة لاستئناف الحوار مع السعودية في بغداد في غطار الجولات السابقة، وفور توفر هذه الإرادة لدى الطرف الأخر، سوف تستأنف المفاوضات".

واعتبر خطيب زادة أن "المنطقة منذ إيجاد الكيان الصهيوني لم تشهد السلام"، لافتا إلى أن " لغة الدبلوماسية والحوار تشكل خطرا لإسرائيل، وأن الجميع يعرفون ماهيتها، وأصدقاء إيران في المطقة ينتبهون إلى تهديدات هذا الكيان".
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