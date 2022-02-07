صحيفة: الولايات المتحدة تقيم "جسراً جوياً" مع أوكرانيا لنقل شحنات أسلحة





وبحسب "الصحيفة"، تقوم الولايات المتحدة وتحالف غير رسمي من عدة دول في الناتو بتشغيل وإدارة جسر جوي لشحن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، حيث تنقل الأسلحة والذخيرة التي طلبتها كييف "لمقاومة روسيا وردع أي غزو محتمل".



وفقاً لمسؤول أميركي لم يذكر اسمه، فإن أوكرانيا تعاني من نقص حاد في الذخيرة. ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن الولايات المتحدة ترسل أسلحة وذخائر إلى أوكرانيا "لردع روسيا"، ولهذا الغرض تم إنشاء "جسر جوي"، بحسب تعبيرها.وبحسب "الصحيفة"، تقوم الولايات المتحدة وتحالف غير رسمي من عدة دول في الناتو بتشغيل وإدارة جسر جوي لشحن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، حيث تنقل الأسلحة والذخيرة التي طلبتها كييف "لمقاومة روسيا وردع أي غزو محتمل".وفقاً لمسؤول أميركي لم يذكر اسمه، فإن أوكرانيا تعاني من نقص حاد في الذخيرة.





وأوضحت الصحيفة أنه منذ 22 كانون الثاني، عندما وافق الرئيس الأميركي جو بايدن على تخصيص مساعدات عسكرية لأوكرانيا، هبطت ثماني طائرات شحن أميركية في كييف. وفي المجموع، أرسلت الولايات المتحدة حوالى 650 طنا من الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا، كما أرسلت دول الناتو، بما في ذلك بريطانيا ودول البلطيق، "الكثير من الأسلحة"، وستقوم بولندا والتشيك بتسليم أوكرانيا شحنات من الأسلحة في المستقبل.



من جهتها، زودت الولايات المتحدة كييف بذخيرة من عيارات مختلفة، وقنابل يدوية بسعات مختلفة، وخراطيش ذات عيار كبير ، ومئات الآلاف من الذخيرة المضادة للدبابات، ورصاصات إضافية من عيار 7.62 للأسلحة الصغيرة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية المنتشرة على نطاق واسع. المستخدمة في الجيش الأوكراني.



وأعلنت كييف والدول الغربية مؤخراً عن زيادة مزعومة في "الأعمال العدوانية" من جانب روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا. وقال متحدث باسم البنتاغون للصحيفة: "الإمدادات مستمرة. الولايات المتحدة تحدد معدات إضافية مخزنة في مستودعات وزارة الدفاع".وأوضحت الصحيفة أنه منذ 22 كانون الثاني، عندما وافق الرئيس الأميركي جو بايدن على تخصيص مساعدات عسكرية لأوكرانيا، هبطت ثماني طائرات شحن أميركية في كييف. وفي المجموع، أرسلت الولايات المتحدة حوالى 650 طنا من الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا، كما أرسلت دول الناتو، بما في ذلك بريطانيا ودول البلطيق، "الكثير من الأسلحة"، وستقوم بولندا والتشيك بتسليم أوكرانيا شحنات من الأسلحة في المستقبل.من جهتها، زودت الولايات المتحدة كييف بذخيرة من عيارات مختلفة، وقنابل يدوية بسعات مختلفة، وخراطيش ذات عيار كبير ، ومئات الآلاف من الذخيرة المضادة للدبابات، ورصاصات إضافية من عيار 7.62 للأسلحة الصغيرة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية المنتشرة على نطاق واسع. المستخدمة في الجيش الأوكراني.وأعلنت كييف والدول الغربية مؤخراً عن زيادة مزعومة في "الأعمال العدوانية" من جانب روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا.