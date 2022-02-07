بعد مأساة ريان في المغرب... هذه تفاصيل وفاة الطفل هيثم داخل بئر

توفي الطفل هيثم مسعود حيدر الأحد، إثر سقوطه في بئر سطحية داخل مسجد في المنطقة الشرقية من ليبيا.ولقيت حادثة وفاة الطفل الليبي هيثم تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث استذكر الليبيون حادثة وفاة الطفل المغربي ريان، الذي بقي لخمسة أيام داخل بئر على عمق 32 مترًا في منطقة شفشاون المغربية، وفارق الحياة.وكتب والد الطفل منشورا على فيسبوك طالب فيه بمعرفة مصير ابنه الذي فقده في وقت سابق، ولم يعرف وجهته، ليتبيّن لاحقاً أنه سقط في البئر، ليفارق الحياة على إثر ذلك.