عربي-دولي

بعد مأساة ريان في المغرب... هذه تفاصيل وفاة الطفل هيثم داخل بئر

Lebanon 24
07-02-2022 | 05:40
A-
A+
Doc-P-915810-637798346201674432.jpg
Doc-P-915810-637798346201674432.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي الطفل هيثم مسعود حيدر الأحد، إثر سقوطه في بئر سطحية داخل مسجد في المنطقة الشرقية من ليبيا.

ولقيت حادثة وفاة الطفل الليبي هيثم تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث استذكر الليبيون حادثة وفاة الطفل المغربي ريان، الذي بقي لخمسة أيام داخل بئر على عمق 32 مترًا في منطقة شفشاون المغربية، وفارق الحياة.

وكتب والد الطفل منشورا على فيسبوك طالب فيه بمعرفة مصير ابنه الذي فقده في وقت سابق، ولم يعرف وجهته، ليتبيّن لاحقاً أنه سقط في البئر، ليفارق الحياة على إثر ذلك.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2022-02-07
07:20 | 2022-02-07
07:00 | 2022-02-07
07:00 | 2022-02-07
06:30 | 2022-02-07
06:00 | 2022-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website