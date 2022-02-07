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دبي تفرض غرامة على استخدام الأكياس البلاستيكية

Lebanon 24
07-02-2022 | 11:30
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أعلنت إمارة دبي اليوم الاثنين أنها ستفرض غرامة على استخدام الأكياس البلاستيكية بهدف حظر استخدامها تماما خلال عامين اثنين بسبب أضرارها البيئية.

وأعلن المكتب الإعلامي الرسمي لدبي في بيان له أن "الغرامة وقيمتها 25 فلسا إماراتيا، ستطبق بدءا من الأول من شهر نموز".

وقالت الحكومة: "لقد أصبحت الاستدامة أمرا حتميا على المستوى العالمي، ويعزز هذا تغير السلوك في المجتمع بطريقة تقلل من تأثير الأفراد على البيئة".

ولفتت الحكومة إلى "ضرورة تطبيق ذلك الحظر"، منوهة إلى أن الجمال والسلاحف تموت بسبب البلاستيك.
المصدر: روسيا اليوم
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