قرار بحريني... "الإقامة الذهبية" لجذب المستثمرين والموهوبين

استحدثت البحرين، الاثنين، تأشيرة إقامة دائمة جديدة لاستقطاب المواهب والاستثمارات في إطار توجه في دول الخليج لتقديم تأشيرات أكثر مرونة وأطول أمدا وسط منافسة اقتصادية إقليمية وفي وقت تسعى فيه البحرين لضبط أوضاعها المالية، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.وستتجدد تأشيرة الإقامة الذهبية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية إلى أجل غير مسمى وتمنح الحق في العمل بالبحرين، والدخول والخروج غير المقيد بحدود، بالإضافة لحق الإقامة لأفراد الأسر.وقال البيان إن التأشيرة تهدف إلى جذب المستثمرين ورواد الأعمال وذوي المواهب الفذة الذين يمكنهم الإسهام في النجاح المستمر للبحرين.