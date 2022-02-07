عربي-دولي

رئيس اللجنة العسكرية للناتو: لا نرى أن روسيا تستعد لمهاجمة دول البلطيق

Lebanon 24
07-02-2022 | 13:00
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أكد الأدميرال روب باور رئيس لجنة الناتو العسكرية أن "الحلف لا يرى في الوقت الحاضر أن روسيا التي تحشد قواتها في بيلاروس قبل بدء تدريبات عسكرية هناك، تسعى لمهاجمة دول البلطيق".
وخلال موجز صحفي قال الأدميرال الذي يقوم بزيارة إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس: "إذا نظرتم إلى مواقع القوات الروسية في بيلاروس فصحيح أنه لا بد من تقييم ما إذا كان هناك في الوقت الحالي تهديد عسكري على دول البلطيق وخاصة ليتوانيا. كما لا بد من تقييم ما إذا كان هناك قصد أو مؤشرات تدل على أن الروس أو البيلاروس يريدون الإضرار".
وتابع المسؤول العسكري: "لا نرى (مثل هذه) النية ولا نتوقع أن تهاجم روسيا الناتو بصورة مباشرة أو عبر بيلاروس".
وعلى خلفية تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا أمر الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي بنشر قوات أميركية إضافية إلى بولندا ورومانيا وألمانيا.
من جهتها تخوض فيلنيوس مشاورات مع برلين حول نشر قوات إضافية في ليتوانيا، ولم تستبعد وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت هذا الإجراء.
وكشف باور أيضا أن لجنة الناتو العسكرية قد يتم تكليفها الأسبوع المقبل بـ "إعادة النظر في السلوك على حدود حلف شمال الأطلسي"، موضحا أن نتائج ذلك ستعتمد على خطوات روسيا وبيلاروس اللاحقة.
كما أشار الأدميرال إلى أن الناتو لا يزال واثقا في إمكانية إيجاد حل دبلوماسي لتخفيف التوتر بين الغرب وروسيا.
المصدر: روسيا اليوم
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