اجتماع بين بوتين وماكرون في موسكو

اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، في موسكو.وقال بوتين مفتتحا اللقاء: "أرى الجهود التي تبذلها القيادة الحالية لفرنسا ورئيس فرنسا شخصيًا لحل الأزمة المتعلقة بضمان الأمن المتكافئ في أوروبا لمنظور تاريخي طويل، ولحل المشكلات التي ترتبط، لحل الأزمة الأوكرانية الداخلية في جنوب شرق البلاد".وتابع بوتين "لقد ناقشنا كل هذه القضايا بالتفصيل عبر الهاتف، أعلم أن لديك أفكار خاصة حول هذا الموضوع، ويسعدني جدًا أن تتاح لي الفرصة للقاء ومناقشة كل هذا بشكل شخصي".ولفت بوتين "بالطبع، تراكمت الكثير من القضايا التي يمكن وينبغي مناقشتها بشكل مباشر، رغم ان اتصالاتنا لم تنقطع أبدًا على مر السنين، نحن على اتصال دائم".