إبراهيم رئيسي: الأرضية ممهدة للاتفاق النووي إذا رفعت إجراءات الحظر عن إيران

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، أن إيران "لن ترهن الاقتصاد بنتائج محادثات الاتفاق النووي".

وقال رئيسي، لدى استقباله وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو: "إذا رفعت إجراءات الحظر فإن الأرضية ممهدة للاتفاق"، مشيرا إلى أن إيران برهنت أنها ملتزمة بتعهداتها، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، أن إيران "لن ترهن الاقتصاد بنتائج محادثات الاتفاق النووي".

وقال رئيسي، لدى استقباله وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو: "إذا رفعت إجراءات الحظر فإن الأرضية ممهدة للاتفاق"، مشيرا إلى أن إيران برهنت أنها ملتزمة بتعهداتها، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.

وجرت في فيينا في الفترة الأخيرة عدة جولات تفاوض بهدف إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع عام 2015، بين طهران من جهة ومجموعة "5+1" [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا] من جهة ثانية، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في أيار 2018.

وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.