سماعُ دوي انفجار كبير قرب تل أبيب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن سماع دوي انفجار قوي في منطقة ريشون لتسيون حولون قرب تل أبيب.ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن موقع "0404" الإسرائيلي قوله إن "سكان المنطقة أفادوا بسماع دوي انفجار قوي في منطقة ريشون لتسيون وحولون وبات يام ونيس زيونا".وقال أحد السكان إن حجم الانفجار كان كبيراً لدرجة أنه شعر "بزلزال".وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أنّ "مصدر الانفجار غير معروف في الوقت الحالي".