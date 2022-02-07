بوتين: الاجتماع مع ماكرون كان مفيداً جداً

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الاجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، تم عقده بطريقة عملية وكان مفيدا جدا.

وأضاف: "استراتيجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقول ان روسيا خصم. موسكو ما زالت تحاول طمأنة الحلف".

وقال بوتين: "الدول الأعضاء في الناتو تواصل تخصيص موارد مالية كبيرة لتحديث الجيش الأوكراني ويرسلون متخصصين ومدربين عسكريين".

وأوضح بوتين أنه تم بحث هذا الموضوع مع الرئيس الفرنسي، مضيفا: "نأمل أن يبحث ماكرون ما تم مناقشته اليوم في كييف".

وتابع: "هناك انتهاكات يتعرض لها المواطنين الذين يتحدثون الروسية في أوكرانيا"، مضيفا: "لا بد من استمرار الجهود الدبلوماسية والتوصل لـ"حلول وسط" لحل الأزمة في أوكرانيا".

في حال كانت هناك محاولات لدى أوكرانيا لاستعادة شبه جزيرة القرم عسكريا سيكون هناك نزاع مع الناتو". ولفت الرئيس الروسي إلى أن كييف ترفض إمكانية استعادة وحدة الأراضي الأوكرانية من خلال الحوار مع دونباس، وأضاف: "

وقال بوتين إنه بحث قضايا الضمانات الأمنية خلال محادثات مع ماكرون، مضيفا: "الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي تجاهلوا المخاوف المركزية الروسية بشأن الضمانات الأمنية. المزاعم حول تصرفاتنا العدوانية غير منطقية لأن الناتو اقترب من حدودنا وليس العكس.



وأكد بوتين أنه لا بديل عن اتفاقيات مينسك بشأن أوكرانيا، موجها الشكر إلى ماكرون على جهوده لتسوية العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

كما تطرق الرئيس الروسي لقضية البرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى أنه بحث القضية النووية الإيرانية وأن مواقف الجانبين قريبة جدا.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتمع بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، في موسكو.