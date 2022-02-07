عربي-دولي

بوتين: الاجتماع مع ماكرون كان مفيداً جداً

Lebanon 24
07-02-2022 | 16:57
A-
A+
Doc-P-915980-637798754175195097.jpg
Doc-P-915980-637798754175195097.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الاجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، تم عقده بطريقة عملية وكان مفيدا جدا.
وأضاف: "استراتيجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقول ان روسيا خصم. موسكو ما زالت تحاول طمأنة الحلف".
وقال بوتين: "الدول الأعضاء في الناتو تواصل تخصيص موارد مالية كبيرة لتحديث الجيش الأوكراني ويرسلون متخصصين ومدربين عسكريين".
وأوضح بوتين أنه تم بحث هذا الموضوع مع الرئيس الفرنسي، مضيفا: "نأمل أن يبحث ماكرون ما تم مناقشته اليوم في كييف".
وتابع: "هناك انتهاكات يتعرض لها المواطنين الذين يتحدثون الروسية في أوكرانيا"، مضيفا: "لا بد من استمرار الجهود الدبلوماسية والتوصل لـ"حلول وسط" لحل الأزمة في أوكرانيا".
ولفت الرئيس الروسي إلى أن كييف ترفض إمكانية استعادة وحدة الأراضي الأوكرانية من خلال الحوار مع دونباس، وأضاف: "في حال كانت هناك محاولات لدى أوكرانيا لاستعادة شبه جزيرة القرم عسكريا سيكون هناك نزاع مع الناتو".
 
وقال بوتين إنه بحث قضايا الضمانات الأمنية خلال محادثات مع ماكرون، مضيفا: "الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي تجاهلوا المخاوف المركزية الروسية بشأن الضمانات الأمنية. المزاعم حول تصرفاتنا العدوانية غير منطقية لأن الناتو اقترب من حدودنا وليس العكس.

وأكد بوتين أنه لا بديل عن اتفاقيات مينسك بشأن أوكرانيا، موجها الشكر إلى ماكرون على جهوده لتسوية العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو".
كما تطرق الرئيس الروسي لقضية البرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى أنه بحث القضية النووية الإيرانية وأن مواقف الجانبين قريبة جدا.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتمع بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، في موسكو.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:30 | 2022-02-08
01:00 | 2022-02-08
00:30 | 2022-02-08
00:00 | 2022-02-08
23:30 | 2022-02-07
16:59 | 2022-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website