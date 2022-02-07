عند مغادرته البيت الأبيض.. ترامب قام بفعل غير لائق "مفاجئ"

أعلنت إدارة المحفوظات الوطنية الأميركية، الاثنين، استردادها 15 صندوقا من السجلات نقلت بشكل غير لائق من البيت الأبيض إلى منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، بينها "رسائل الحب" التي تلقاها ترامب من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.وبحسب القانون كان على ترامب في نهاية ولايته تسليم هذه الوثائق والتذكارات التي تضمنت أيضا مراسلات للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إلى إدارة المحفوظات، ولكن بدلا من ذلك وصلت إلى منتجعه في مارالاغو في بالم بيتش.وقال ديفيد فيريرو المسؤول عن "إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية" (نارا) في الولايات المتحدة لوكالة فرانس برس إن الإدارة تلاحق أي سجلات تعلم أنها "أزيلت بشكل غير لائق أو لم يتم نقلها بشكل مناسب إلى حسابات رسمية".وأضاف: "حفظ السجلات أو نقلها في الوقت المناسب إلى المحفوظات الوطنية مع انتهاء الولاية لا يشك يحتاج الى مثابرة ويقظة. السجلات مهمة".وأفادت إدارة المحفوظات أنها لم تحصل على هذه الوثائق حتى منتصف كانون الثاني، أي بتأخير قرابة العام.وأثار استرداد الصناديق تساؤلات حول التزام ترامب بقوانين السجلات الرئاسية التي تم وضعها بعد فضيحة "ووترغيت" في السبعينات وتلزم الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بنشاطهم الرئاسي.وكان ترامب قد فشل الشهر الماضي في وقف تسليم وثائق من البيت الأبيض إلى لجنة مجلس النواب التي تحقق في أحداث الاعتداء على مبنى الكابيتول عام 2021.وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" أنّ ترامب حين غادر واشنطن قرّر أن يأخذ معه صناديق عدة إلى مقرّ إقامته في مارالاغو.