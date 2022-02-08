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مكافأة أميركية لمن يدلي بمعلومات عن زعيم داعش بأفغانستان

Lebanon 24
08-02-2022 | 00:30
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أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى الكشف عن هوية أو مكان زعيم تنظيم داعش في أفغانستان، سناء الله غفاري، أو معلومات للقبض على المسؤولين عن هجوم وقع في آب 2021 عند مطار كابول.


وتنظيم داعش في أفغانستان، المعروف باسم "ولاية خراسان"، هو الفرع الإقليمي لتنظيم داعش، وظهر لأول مرة عام 2014 ويحمل اسم المنطقة قديما.

وقاتل التنظيم في السابق الحكومة الأفغانية، التي سقطت في آب الماضي، كما قاتل حركة طالبان.


وفي حزيران عام 2020، عين التنظيم المتشدد غفاري لقيادته. وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن غفاري كان مسؤولا عن الموافقة على جميع عمليات التنظيم في أفغانستان وترتيب التمويل للعمليات.
 
وصنفت وزارة الخارجية الأميركية غفاري في نوفمبر"إرهابيا عالميا".

وقال الجيش الأميركي يوم الجمعة، إن مفجرا انتحاريا تابعا للتنظيم قتل 13 جنديا أميركيا و170 أفغانيا على الأقل عند مطار كابول في أغسطس الماضي.

ووقع التفجير في 26 من آب، عندما كانت القوات الأميركية تحاول مساعدة أميركيين وأفغان على الفرار في أعقاب الفوضى التي عمت بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة.

وقال مسؤولون أميركيون في نوفمبر إنهم يعتقدون أن تنظيم داعش "ولاية خراسان"، يمكن أن يمتلك القدرة على ضرب أهداف خارج أفغانستان خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر و12 شهرا.
المصدر: سكاي نيوز
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