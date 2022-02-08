الحكومة اليونانية تقيل وزيرا لهذا السبب!

أقال كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، وزير الزراعة، الاثنين، بعد أن ظهر الأخير في مقطع مصور وهو يضحك تعبيرا عن تأييده لمسؤول محلي في الحزب، كان يوضح كيف يمكن أن تساعد أموال التعويضات عن الكوارث الطبيعية في الفوز بالانتخابات.

وقال بيان حكومي إن ميتسوتاكيس تحدث إلى الوزير سبيليوس ليفانوس، ليطلب تفسيرا لرد فعله على "الإشارة غير المقبولة".



واضاف البيان أن ليفانوس "أقر بأنه كان ينبغي أن يتصرف بشكل مختلف"، وعرض تقديم استقالته التي تم قبولها.



والتقط المقطع المصور خلال اجتماع حضره الوزير الأسبوع الماضي في أسبرطة جنوبي اليونان.