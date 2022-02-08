"دراسة صادمة" تكشف تأثير كورونا في 129 دولة..اليكم التفاصيل!

كشفت دراسة، أجرتها منظمة الصحة العالمية حول تأثيرات جائحة كوفيد-19، عن تعطل واضطراب الخدمات الصحية الأساسية ومن بينها برامج التطعيم وعلاج أمراض مثل الإيدز في 92 بالمئة من بين 129 دولة شملتها الدراسة.وذكرت المنظمة في بيان أن الدراسة المسحية التي أُجريت في تشرين الثاني وكانون الاول 2021 أظهرت أن الخدمات "تأثرت بشدة" مع "عدم حدوث تحسن أو حدوث تحسن طفيف لا يذكر" عن المسح السابق في أوائل 2021.وجاء في البيان: "تسلط نتائج الدراسة الضوء على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التحديات الكبرى أمام الأنظمة الصحية وعودة الخدمات وتخفيف تأثيرات الجائحة".وفي واقع الأمر، تدهور مستوى الرعاية العاجلة، التي تشمل خدمات الإسعاف وخدمات الطوارئ، حيث سجلت 36 بالمئة من البلدان اضطرابات في الخدمات مقابل 29 بالمئة فقط في أوائل 2021 و21 بالمئة في الدراسة الأولى في 2020.