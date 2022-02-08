لقاحات كوفيد: لا تزال الافعل لتخفيف المخاطر

تسبب ظهور متحور "أوميكرون" في إحداث فوضى في كل أنحاء العالم، تمامًا كما كسابقاته من المتحورات كـ"دلتا" و"ألفا". ها هو العالم بأثره يتخبط، كل ستة أشهر ، للإستجابة لشكل جديد من متحورات فيروس كورونا، لذلك يطرح السؤال عن كيفية التقليل من مخاطر ظهور المتحورات الجديدة مرارًا وتكرارًا؟

بحسب موقع "ذا كونفرسيشن" الأوسترالي، "أولاً، دعونا نفكر في كيفية ظهورها. يتكاثر الفيروس عن طريق نسخ نفسه. في كل مرة يتكرر فيها، هناك احتمال ضئيل بحدوث خطأ في نسخ التسلسل الجيني للفيروس. يتسبب هذا في حدوث طفرة في النسخة الجديدة من الفيروس، والتي لها ثلاث نتائج محتملة: إما أنها لا تفعل شيئاً، أو قد تضعف الفيروس، أو قد تمنح الفيروس نوعًا من ميزة البقاء على قيد الحياة. إن الطفرة النادرة التي تمكّن البقاء على قيد الحياة بشكل أفضل ستصبح أكثر شيوعًا مع مرور الوقت، حيث سينتهي الأمر بنسخ المزيد من متحورات الفيروس مع هذه الطفرة. نظرًا لوجود خطر تحور الفيروس في كل مرة يتكاثر فيها، فكلما زاد تكاثر الفيروس، زاد خطر ظهور متحورات جديدة. ونظرًا لأن الفيروس يتكاثر داخلنا عندما نصاب بالعدوى، فهذا يعني أنه كلما زاد عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد بين السكان، زاد خطر إنتاج متحورات جديدة".

وتابع الموقع، "مكافحة الفيروس تكمن في لقاحات كوفيد. كان الهدف الأكثر أهمية هو الحد من الأمراض الشديدة والوفاة، وقد ثبتت جيدًا قدرة اللقاحات على تحقيق هذا الأمر، بحيث تم إنقاذ مئات الآلاف من الأرواح. من الشائع أيضًا أن زيادة تغطية لقاح كوفيد العالمي ستقلل من خطر ظهور متحورات جديدة عن طريق الحد من تكاثر الفيروس".

الالتهابات الإختراقية

بحسب الموقع، "من شأن اللقاح الفعال أيضًا التقليل من فرصة إصابة الشخص الملقح بالفيروس ونشره. لسوء الحظ، من الواضح أن لقاحات كوفيد لا يمكنها إنتاج مناعة تمنع العدوى وتحول دون انتقالها تماماً. ومع ذلك، يبدو أن اللقاحات تقلل من خطر نقل المتحورات السابقة للفيروس التاجي - مثل المتحورات الأصلية ومتحورات "ألفا" - عن طريق تقليل خطر إصابة الشخص الذي تم تطعيمه بالفيروس وكذلك قدرته على نقله في حالة الإصابة. كان من الممكن أن يساعد هذا في خفض معدلات تكاثر الفيروس وخطر ظهور الطفرات. ومع ذلك، فإن المتحورات الأحدث - "دلتا" و"أوميكرون" - تعمل بشكل أفضل في مواجهة اللقاحات، مما يزيد من خطر انتشار الفيروس إلى الملقحين وبالتالي الحفاظ على خطر حدوث طفرة. كانت "دلتا" أكثر فاعلية في إصابة الأشخاص الذين تم تلقيحهم من الأشكال السابقة للفيروس، وها هو متحور "أوميكرون" أكثر فاعلية أيضاً. ويظهر تحليل بيانات المملكة المتحدة من العام الماضي أن ذروة الأحمال الفيروسية - أي كمية الفيروس داخل شخص ما في أعلى نقطة من الإصابة - في الأشخاص الذين تم تلقيحهم وغير الملقحين بفيروس كوفيد أصبحت متشابهة تمامًا منذ ظهور "دلتا". ويشير هذا الواقع إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بإمكانهم نشر الفيروس تماماً كما الأشخاص غير الملقحين".

لكن هذه القياسات معقدة

وتابع الموقع، "ومع ذلك، هناك أسباب قليلة لعدم حدوث ذلك بالضرورة. إن الشيء الرئيسي الذي يجب مراعاته هو توقيت قياس الحمل الفيروسي. يُقاس الحمل الفيروسي عادةً في نقطة زمنية واحدة فقط لدى معظم الأشخاص - غالبًا بعد ظهور الأعراض بفترة وجيزة، عندما تكون العدوى على قدم وساق. ولكن إذا تم القضاء على الفيروس بسرعة أكبر لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم، قد تفوت معظم التقارير هذا الأمر. قد تكون الفترة الزمنية التي يكون فيها الشخص الملقح معديًا - ومقدار التكاثر الفيروسي الذي يحدث في أجسامهم - أقل بكثير مما كان متوقعًا. سبب آخر يجعل تكاثر الفيروس متشابهًا على ما يبدو لدى كل من الأشخاص الذين تم تلقيحهم وغير الملقحين هو الطريقة التي يتم بها قياس ذروة الحمل الفيروسي عادةً. غالبًا ما يتم تحديده بواسطة تفاعل البوليمراز المتسلسل الكمي (qPCR)، والذي يقيس عدد نسخ المادة الوراثية للفيروس، وليس عدد الجسيمات الفيروسية المعدية الفعلية. لا يمكن تقييم ما إذا كانت هناك نسخ معدية من الفيروس لدى شخص ما إلا عن طريق استخراج الفيروس وإضافته إلى الخلايا في المختبر ومعرفة ما إذا تم تكوين المزيد من الجزيئات الفيروسية. أظهرت الدراسات أن اكتشاف المادة الجينية للفيروس لا يعني دائمًا وجود فيروس معدي. في الواقع، تشير النسخة الأولية السويسرية الأخيرة إلى أن قياس الحمل الفيروسي بواسطة qPCR في نقطة زمنية واحدة لا يعطي المعلومات الكافية. قامت هذه الدراسة بقياس كمية الفيروس في عينات من 384 شخصًا مصابًا لمدة خمسة أيام متتالية بعد بدء الأعراض. أظهرت النتائج أن الأشخاص لديهم مستويات مماثلة من المادة الجينية للفيروس في نظامهم في كل يوم من الاختبار، بغض النظر عن حالة التطعيم. ومع ذلك، إذا تم قياس عدوى الفيروس باستخدام النسخ المتماثل في الخلايا، فإن الحمل الفيروسي كان أقل بكثير لدى الأشخاص الذين تم تلقيحهم بشكل عام واضمحل أسرع خلال الأيام الخمسة".

لا تزال اللقاحات تحدث فرقاً

بحسب الموقع، "في النهاية، حتى لو كان الحمل الفيروسي قابلاً للمقارنة بين الأشخاص الملقحين وغير الملقحين، فإن العامل الأكثر أهمية هو العدد الإجمالي للأشخاص المصابين. كم بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم والذين أصيبوا بعدوى اختراق مقارنة بالعدوى لدى غير الملقحين؟ تابعت دراسة بريطانية عن كثب الأسر التي حدثت فيها حالة واحدة إيجابية من متحور "دلتا"، وتمت مراقبتها لمعرفة ما إذا كان أفراد الأسرة الآخرون قد أصيبوا لاحقًا. في حين أصيب 38٪ من المخالطين غير الملقحين بالفيروس فيما بعد، فإن 25٪ فقط من المخالطين الملقحين أصيبوا بالفيروس. من الواضح أن التطعيم ليس مثالياً في وقف انتقال العدوى، ولكن الأهم من ذلك، أن التكاثر الفيروسي كان أقل لدى الأشخاص الذين تم تلقيحهم كمجموعة كاملة. تشير الدلائل الناشئة من الدنمارك، والتي لا تزال قيد الطباعة، إلى أن الأمر نفسه قد يكون سارياً أيضًا مع "أوميكرون". على الرغم من أن الفيروس يبدو الآن وكأنه يتهرب من اللقاحات أكثر مما كان عليه من قبل، فإن الالتزام المستمر بالتطعيم العالمي ضد فيروس كورونا لا يزال بالتأكيد أمرًا أساسيًا".