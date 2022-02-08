المحادثات النووية مع إيران :"نهاية اللعبة تقترب"

في عالم يتزايد فيه التنافس الجيوسياسي - على أوكرانيا وتايوان وغيرهما - تمكنت القوى العظمى على الأقل من التعاون في الجهود الدبلوماسية لاحتواء البرنامج النووي الإيراني. بعد ثماني جولات من المفاوضات في فيينا، هل ينجحون في إحياء الاتفاق النووي الذي اتفق عليه الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في عام 2015 وتخلّى عنه خلفه دونالد ترامب بعد ثلاث سنوات؟بحسب صحيفة "ذا إكونوميست" البريطانية، " تبدو الجولة التالية، المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع، حاسمة. يقول أحد المصادر إن المفاوضين لم يكونوا على مقربة من تحقيق اختراق، ومع ذلك لم يكونوا أقرب إلى الانهيار. كان المسؤولون الأميركيون متفائلين بشكل ملحوظ بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق. في بادرة حسن نية واضحة، قالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إن الشركات الروسية والصينية والأوروبية قد تحصل مرة أخرى على إعفاءات من العقوبات الأميركية للانخراط في بعض الأنشطة النووية المدنية في إيران. إن مخاطر الانهيار واضحة أيضا. تزايدت أصوات الصقور الأميركيين في معارضتهم. كثف الحوثيون، حلفاء إيران في اليمن، هجماتهم الصاروخية والطائرات المسيرة على دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أدى ذلك بدوره إلى نشر سفينة حربية أميركية وطائرات مقاتلة متقدمة، ليس فقط للمساعدة في حماية البلاد ولكن لإرسال تحذير ضمني إلى إيران. كانت إسرائيل تتدرب على توجيه ضربات عسكرية لمنشآت إيران النووية ، كما ان تعاونها الأمني مع دول الخليج آخذ في الازدياد".وتابعت الصحيفة، "حدت خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، كما يُعرف الاتفاق النووي، بشدة من برنامج إيران النووي وعززت عمليات التفتيش مقابل رفع العديد من العقوبات، لكنها شُجبت من قبل إسرائيل وحتى من بعض الديمقراطيين.سمحت الاتفاق لإيران باستئناف تخصيب اليورانيوم على نطاق واسع بعد 15 عاما، كما وأنه لم يُلزمها بإنهاء برنامجها للصواريخ الباليستية أو تورطها في صراعات إقليمية. ووصف ترامب خطة العمل الشاملة المشتركة بأنها "أسوأ صفقة على الإطلاق"، وفرض العديد من العقوبات بموجب سياسة "الضغط الأقصى". رداً على ذلك، سارعت إيران تدريجياً في تخصيب اليورانيوم - المادة الانشطارية المطلوبة لكل من المفاعلات النووية والقنابل. كما قامت بتحويل غاز سادس فلوريد اليورانيوم المخصب إلى معدن يورانيوم - والذي من المرجح أن يكون استخدامه في صنع القنابل - وأعاقت عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. ويشير رافائيل غروسي، مدير عام الوكالة، إلى أن إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تمتلك أسلحة نووية لتخصيب اليورانيوم إلى هذه الدرجة العالية. وقال: "ما لديك هنا هو إيران التي نمت في العرض والعمق والارتفاع، في كل شيء، في كل الأبعاد، في برنامجها النووي". تقلص "وقت الاختراق" الإيراني - وهو الوقت الذي ستحتاجه لصنع قنبلة ما يعادل قيمتها من المواد الانشطارية - إلى أقل من شهر، وهو أقصر بكثير من العام أو أكثر عندما كانت خطة العمل الشاملة المشتركة سارية المفعول (قد يستغرق وضع رأس نووي على صاروخ سنة أو سنتين أخريين)".وأضافت، "ومن هنا جاء إصرار الولايات المتحدة على دخول المحادثات إلى "نهاية اللعبة": ما لم يتم التوصل إلى صفقة في القريب العاجل، فإنها ستفقد قيمتها. وكلما طال أمد المحادثات، كلما انتهى سريان القيود المفروضة على برنامج إيران بموجب "بنود الانقضاء" الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة. وفي الوقت الحالي، لن تؤدي العودة إلى الصفقة إلى استعادة عام "وقت الإختراق" بأكمله، كما يعترف روب مالي، كبير المفاوضين الأميركيين. بالنسبة للإيرانيين أيضًا، فإن خطة العمل الشاملة المشتركة تفقد قيمتها. قد يكون أي رفع للعقوبات الأميركية مؤقتًا، نظرًا لأن الرئيس الأميركي جو بايدن قد يكون خارج المنصب في عام 2025. ربما يعود السيد ترامب إلى البيت الأبيض. على أي حال، سيتعرض أي رئيس جمهوري لضغوط شديدة للتخلي عن الصفقة. رفض المفاوضون الأميركيون المطالب الإيرانية بـ"ضمان" عدم إعادة فرض العقوبات، ويقولون إن بايدن لا يمكنه إلزام خليفته. أفضل ما يمكن أن يقدمه هو الوعد بالالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة إذا استمرت إيران في الامتثال. فهل ستكون هذه الطمأنينة المحدودة كافية؟ يرى المتفائلون أن هناك فرصة بنسبة 75٪ للتوصل إلى صفقة، مشيرين إلى التحول في المواقف الأميركية، ما سيعطي الاقتصاد الإيراني دفعة مطلوبة في بداية رئاسة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. يرى المتشائمون احتمالا عاليا للفشل، معتقدين أن إيران تريد الضغط لصالحها، مقتنعين بأن الولايات المتحدة لا تريد خوض الحرب. إن خطر سوء التفاهم مرتفع، بالنظر إلى أن إيران ترفض التحدث مباشرة مع الولايات المتحدة (بدلاً من ذلك، فهي تتفاوض بشكل غير مباشر من خلال دبلوماسيين أوروبيين وصينيين وروس)".وبحسب الصحيفة، "يقول بايدن إنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، لكن إسرائيل غير مطمئنة. وتقول إنه لا ينبغي أن تمتلك إيران "القدرة" على امتلاك سلاح نووي. بعد أن وعدت بصفقة ستكون "أطول وأقوى" من خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن إدارة بايدن ستحصل في أحسن الأحوال على صفقة أقصر وأضعف. يقع اللوم في ذلك على انسحاب ترامب "الكارثي" من خطة العمل الشاملة المشتركة، كما تقول الإدارة. وتأمل أنه بمجرد أن تستعيد خطة العمل الشاملة المشتركة بعض الاستقرار، قد تؤدي مفاوضات المتابعة إلى تحسين شروطها".اضافت الصحيفة "المسؤولون الغربيون يستعدون أيضاً للإنهيار، وهم يناقشون بهدوء الخطوات التالية لزيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على إيران. قد يكون أحد الخيارات بالنسبة لبلد أوروبي - ربما بريطانيا - أن يلجأ إلى أحكام "snapback" الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة. وسيكون لها تأثير محدود كما وتخاطر بحدوث اختراق بين الغرب وروسيا والصين، التي سيساعد قبولها في زيادة تأثير أي جهد لفرض مزيد من الألم الاقتصادي على إيران. حتى الآن، ساعدت روسيا والصين في دفع إيران نحو صفقة. في كانون الأول، على سبيل المثال، دفع البلدان إيران للعودة إلى تعاونها المحدود مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتجنب عرض الأمر على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. علاقاتهم مع إيران معقدة، روسيا تزودها بالأسلحة والتكنولوجيا النووية المدنية، والصين هي أكبر مشتر لنفطها، وكلاهما يبدو حريصًا على استخدام إيران كثقل موازن ضد النفوذ الأميركي. لكن لا يريد أي منهما أن تصبح إيران نووية. ولا يبدو أنهم يريدون أزمة جديدة في الخليج من شأنها أن تزيد من عدم الاستقرار الجيوسياسي".وختمت الصحيفة، "قد تؤثر العاصفة المتصاعدة في أوكرانيا على مثل هذه الحسابات. يأمل بعض الدبلوماسيين أن تسرع الأزمة الأوكرانية في الواقع بالتوصل إلى اتفاق، حيث تسعى القوى الكبرى لاحتواء تنافسها. ويخشى آخرون من أن المواقف أصبحت بالفعل صلبة. أصدرت روسيا والصين الأسبوع الماضي إعلانًا مشتركًا تدينان فيه الولايات المتحدة وحلفاءها الذين "يؤججون العداء والمواجهة" حول العالم. يمكن أن تصبح إيران عنصرًا آخر من عناصر التنافس. إذا كان الأمر كذلك، فإن أزمة جديدة في الشرق الأوسط ستضاف إلى أزمة أوروبا والأزمة التي تلوح في الأفق في آسيا".